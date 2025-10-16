Grand Marina, Saigon - khu căn hộ hàng hiệu Marriott & JW Marriott tại TP.HCM.

Với gần 2 thập kỷ hình thành và phát triển, Luxury Lifestyle Awards đã trở thành biểu tượng của đẳng cấp, chất lượng và sự sáng tạo vượt trội trong các lĩnh vực xa xỉ. Việc Grand Marina,Saigon chiến thắng tại Luxury Lifestyle Awards đánh dấu sự ghi nhận từ cộng đồng quốc tế cho những nỗ lực của Masterise Homes trong việc phát triển một dự án siêu sang như Grand Marina, Saigon.

Tại Grand Marina, Saigon, cư dân là giới tinh hoa không chỉ sở hữu một không gian sống sang trọng được hoàn thiện với tiêu chuẩn cao cấp như một món hàng hiệu xa hoa, mà còn tận hưởng một hệ giá trị sống đẳng cấp gắn liền với vị trí di sản, danh tiếng thương hiệu và phong cách sống thượng lưu đặc quyền.

Ông Alexander Chetchikov - Tổng Giám đốc Luxury Lifestyle Awards và Chủ tịch World Luxury Chamber of Commerce chia sẻ: “Dự án thể hiện tầm nhìn tiên phong của Masterise Homes trong việc tái định nghĩa ‘tổ ấm hoàn mỹ’ - nơi thiết kế tinh xảo, chuẩn sống khách sạn 5 sao và tính bền vững hội tụ trong một biểu tượng mang vị thế quốc tế, ngay tại trung tâm TP.HCM”.

Dự án Grand Marina, Saigon tọa lạc tại phường Sài Gòn - vùng lõi trung tâm TP.HCM. Vị trí này không chỉ mang giá trị địa lý, mà còn là tuyên ngôn về bản sắc và vị thế cá nhân giữa trung tâm kinh tế sôi động bậc nhất Việt Nam.

Quảng trường ven sông tầm vóc quốc tế

Liền kề tòa tháp Saigon Marina IFC - biểu tượng của trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM, dự án còn kết nối trực tiếp với ga metro Ba Son và bến du thuyền ngay trong nội khu. Với quy hoạch tích hợp đa chức năng gồm các tòa căn hộ hàng hiệu, văn phòng, trung tâm thương mại, tuyến phố đi bộ và công viên ven sông, Grand Marina, Saigon dự báo sẽ trở thành tâm điểm của quảng trường mới bên sông ngay giữa lòng TP.HCM.

“Sống hàng hiệu” tại Grand Marina, Saigon còn là trải nghiệm sống trong không gian được hoàn thiện và vận hành theo tiêu chuẩn Marriott International - tập đoàn khách sạn dẫn đầu thế giới với lịch sử gần một thế kỷ trong ngành hospitality.

Tầm view đắt giá hướng Thảo Cầm Viên của các căn hộ Marriott Residences phiên bản đặc biệt

Đại diện chủ đầu tư cho biết, các căn hộ hàng hiệu tại Grand Marina,Saigon đều được thiết kế và vận hành theo tiêu chuẩn Marriott toàn cầu, áp dụng hệ tiện ích cao cấp và công nghệ nhà ở thông minh. Các hạng mục hoàn thiện bằng vật liệu nhập khẩu cao cấp, được thực hiện bởi các đơn vị quốc tế như Atkins, HBA, AB Concept… phục vụ phong cách sống đặc quyền.

Hướng đến phát triển bền vững, dự án có tỷ lệ bề mặt kính dưới 40%, sử dụng vật liệu đáp ứng các tiêu chí về hệ số truyền nhiệt (U-value), chỉ số phản xạ và hấp thụ nhiệt mặt trời, nhằm tối ưu hiệu suất sử dụng và duy trì chất lượng công trình theo thời gian.

Đồng hành cùng cư dân là đội ngũ quản gia Marriott - những người được đào tạo chuyên sâu trong nghệ thuật phục vụ với khả năng quan sát tinh tế và dự đoán nhu cầu trước cả khi được yêu cầu, mang đến dịch vụ cá nhân hóa nhằm giúp chủ nhân toàn tâm dành thời gian cho những điều quan trọng: công việc, gia đình hay bản thân.

Marriott cũng là tập đoàn khách sạn đầu tiên trên thế giới được chứng nhận bởi Hiệp hội Quản lý Cộng đồng được Công nhận (AAMC) về năng lực vận hành chuẩn quốc tế.

Theo đại diện chủ đầu tư, các chủ nhân căn hộ hàng hiệu Marriott Residences hay JW Marriott Residences tại Grand Marina, Saigon còn được tích hợp vào nền tảng Onvia - hệ thống nhận diện và quản lý đặc quyền toàn cầu dành riêng cho cư dân hàng hiệu. Đây là “tấm hộ chiếu” cho phép cư dân mở rộng trải nghiệm sống ra hệ sinh thái Marriott quốc tế. Cụ thể, cư dân được nâng hạng thẻ Marriott Bonvoy Gold Elite hoặc Platinum, tiếp cận dịch vụ concierge VIP, tham dự các sự kiện đặc quyền và ưu đãi giới hạn trong toàn bộ hệ sinh thái Marriott trên thế giới.

Phòng ngủ của căn hộ Marriott Residences với tầm nhìn hướng cầu Ba Son

Thông tin từ Masterise Homes cho biết, hiện tại, đã có hơn 14.000 chủ sở hữu căn hộ hàng hiệu Marriott toàn cầu, bao gồm cả cộng đồng cư dân tại Grand Marina, Saigon. Đó là những cư dân đã lựa chọn sống cùng thương hiệu Marriott, kỳ vọng vào những gì tốt nhất về một cuộc sống hàng hiệu với chất lượng nhất quán dù ở bất cứ nơi nào trên thế giới.

Dự án Grand Marina, Saigon được vinh danh tại Luxury Lifestyle Awards 2025 là sự công nhận quốc tế cho năng lực phát triển của Masterise Homes trong hành trình kiến tạo nên những không gian sống đẳng cấp, tiện ích vượt trội và trải nghiệm chưa từng có tại Việt Nam, đồng thời khẳng định vị thế vững chắc của Grand Marina, Saigon trên bản đồ bất động sản hàng hiệu toàn cầu.

Bích Đào