Tại khu Đông Bắc TP.HCM, Green Skyline của TBS Land đang thu hút sự chú ý nhờ lựa chọn hướng đi khác biệt: xây dựng dự án gần hoàn thiện mới đưa ra thị trường. Dự án đang hình thành và dự kiến bàn giao vào năm 2026.

Gần 4 thập niên hình thành văn hóa vận hành chú trọng kỷ luật và hiệu quả thực thi

Để lý giải cho chiến lược “xây gần xong mới bán”, cần nhìn vào nền tảng hình thành của TBS Group. Thành lập năm 1989, doanh nghiệp này phát triển từ lĩnh vực da giày và túi xách xuất khẩu, từng bước tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Từ một nhà sản xuất trong nước, TBS Group trở thành đối tác của nhiều thương hiệu quốc tế như Coach, Decathlon, Vera Bradley, Tory Burch hay Titleist. Quá trình đó đòi hỏi doanh nghiệp phải xây dựng hệ thống quản trị nghiêm ngặt, kiểm soát chất lượng chặt chẽ và liên tục đầu tư cho nghiên cứu phát triển sản phẩm.

Với hơn 50.000 nhân sự, TBS Group hình thành văn hóa vận hành chú trọng tính kỷ luật và hiệu quả thực thi. Đây cũng là nền tảng được chuyển giao sang lĩnh vực bất động sản thông qua thương hiệu TBS Land từ những năm 2000.

Theo định hướng của doanh nghiệp, bất động sản không chỉ là hoạt động đầu tư mà còn là sự mở rộng của hệ sinh thái sẵn có, bao gồm sản xuất, logistics và dịch vụ lưu trú cao cấp. TBS Land vì vậy kế thừa nhiều lợi thế về vận hành, chuỗi cung ứng và nguồn lực tài chính từ TBS Group.

Doanh nghiệp cho biết kinh nghiệm trong ngành sản xuất giúp họ kiểm soát tốt chất lượng vật liệu, tiến độ thi công cũng như tối ưu thiết kế không gian sống. Trong khi đó, tư duy dịch vụ từ hệ thống khách sạn, nghỉ dưỡng được đưa vào mô hình vận hành khu căn hộ nhằm gia tăng trải nghiệm cư dân.

Đáng chú ý, lợi thế về logistics và nguồn vốn tự chủ cho phép doanh nghiệp triển khai dự án theo hướng hoàn thiện thực tế trước khi mở bán, giảm áp lực tài chính và hạn chế rủi ro cho người mua.

Sự kết tinh của năng lực thực thi và chuẩn sống "City Resort"

Green Skyline là dự án dân dụng đầu tay của TBS Land, đồng thời được xem là dấu mốc thể hiện rõ định hướng phát triển của doanh nghiệp trong giai đoạn mới.

Dự án sở hữu ba mặt tiền đường gồm Quốc lộ 1K, GS1 và GS5, đối diện đại siêu thị GO! Dĩ An, liền kề Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức. Từ vị trí này, cư dân tương lai có thể kết nối nhanh đến Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM, Khu công nghệ cao TP.HCM cũng như các trục giao thông liên vùng.

Green Skyline nằm trong tổng thể Khu đô thị Green Square rộng 39ha - khu vực đã phát triển ổn định với cộng đồng dân cư hiện hữu và mật độ thương mại cao. Đây cũng là một trong những lợi thế giúp dự án sớm hình thành môi trường sống và khai thác giá trị vận hành thực tế.

Theo đánh giá của giới quan sát, vị trí nằm giữa TP.HCM và Đồng Nai giúp dự án có khả năng đón nhóm khách hàng là chuyên gia, kỹ sư, giảng viên và người nước ngoài làm việc tại các khu công nghệ, trung tâm nghiên cứu hoặc doanh nghiệp FDI lân cận.

Từ dự án, cư dân có thể di chuyển về trung tâm TP.HCM thông qua Quốc lộ 1K hoặc tuyến Metro số 1. Trong tương lai, khi Vành đai 3 hoàn thiện, khả năng kết nối khu vực được kỳ vọng tiếp tục cải thiện, đồng thời giảm áp lực giao thông cho cửa ngõ phía đông.

Một trong những điểm đáng chú ý là Green Skyline đã đủ điều kiện sở hữu dành cho tổ chức và cá nhân nước ngoài theo phê duyệt từ UBND TP.HCM. Điều này mở ra thêm cơ hội tiếp cận nhóm khách hàng quốc tế đang sinh sống và làm việc tại khu đông.

Bên cạnh vị trí, dự án được phát triển theo mô hình “City Resort” với mật độ xây dựng khoảng 36%. Phần lớn diện tích dành cho không gian xanh và hệ thống tiện ích nội khu.

Theo giới thiệu từ chủ đầu tư, dự án tích hợp hơn 32 tiện ích phục vụ nhu cầu sống, làm việc và thư giãn của cư dân. Không gian được phân bổ theo nhiều lớp chức năng như khu thương mại dịch vụ, tiện ích nghỉ dưỡng, khu thiền định và các không gian sinh hoạt cộng đồng.

Khối đế thương mại được định hướng đáp ứng nhu cầu mua sắm, dịch vụ ngay trong nội khu, trong khi các tiện ích tầng cao hướng tới trải nghiệm thư giãn và cân bằng cho cư dân đô thị.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng ưu tiên giá trị thực và năng lực triển khai, Green Skyline được xem là bước thử sức đáng chú ý của TBS Land ở phân khúc nhà ở. Dự án đồng thời phản ánh xu hướng phát triển mới của thị trường: người mua không chỉ quan tâm đến vị trí hay mức giá, mà còn đặt trọng tâm vào tính minh bạch, tiến độ và chất lượng sống thực tế.

Bích Đào