Theo UBND phường Cầu Giấy, đến nay Dự án tái định cư N01 tại ô đất D17, khu đô thị mới Cầu Giấy nằm trên trục phố Trần Thái Tông - Duy Tân (Hà Nội), đã cơ bản hoàn thành các hạng mục xây dựng. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, sân vườn và các khu sinh hoạt chung đã hoàn thiện.

Khu vui chơi trẻ em và các thiết bị thể thao ngoài trời đã được lắp đặt, góp phần nâng cao chất lượng sống cho cư dân. Công tác phòng cháy, chữa cháy đã được cơ quan chức năng hoàn tất kiểm tra.

Đến tham quan căn hộ mới, bà Nguyễn T.M. (trú tại phường Cầu Giấy) cho biết, gia đình dự kiến chuyển đến sinh sống sau khi hoàn tất các thủ tục nhận nhà. Theo bà, khu tái định cư có vị trí thuận lợi, gần nơi ở cũ nên không gây nhiều xáo trộn trong sinh hoạt.

“Trước đây chúng tôi ở nhà đất diện tích 75m2, xây 5 tầng. Về đây nhận căn hộ 91m2 với 2 phòng ngủ, phòng khách và bếp, gia đình 4 người ở rất ổn”, bà M. chia sẻ.

Dự án nhà ở tái định cư đang dần hoàn thiện để bàn giao cho người dân.

Cũng chuẩn bị nhận nhà, ông Đỗ Đặng T. đánh giá việc đưa dự án D17 vào sử dụng không chỉ giải quyết nhu cầu tái định cư cấp thiết mà còn góp phần chỉnh trang đô thị, tránh lãng phí tài sản công sau nhiều năm bỏ dở.

Theo UBND phường Cầu Giấy, địa phương đã phối hợp với các đơn vị liên quan trong quá trình đôn đốc, hỗ trợ triển khai dự án. Đây được xem là yếu tố quan trọng giúp dự án tăng tốc trở lại sau thời gian dài chậm trễ.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Ngô Ngọc Phương - Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy, cho hay, dự án tái định cư N01 tại ô đất D17 được xây dựng nhằm phục vụ công tác di dân, giải phóng mặt bằng cho 7 công trình trên địa bàn quận Cầu Giấy trước đây, trong đó có các tuyến giao thông trọng điểm như Vành đai 2,5 và tuyến đường Cầu Giấy - khu đô thị Dịch Vọng.

Công trình gồm 15 tầng với 299 căn hộ, tổng diện tích sàn hơn 42.500m2, tổng mức đầu tư hơn 452 tỷ đồng. Dự án được khởi công từ năm 2011 nhưng nhiều lần đình trệ do vướng mắc nguồn vốn, ảnh hưởng của dịch COVID-19 và việc điều chỉnh các tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc biệt là quy định về phòng cháy chữa cháy.

Ông Phương nói thêm, ngày 22/5, Sở Xây dựng Hà Nội đã kiểm tra chất lượng và công tác nghiệm thu hoàn thành công trình. Hiện các thủ tục nghiệm thu đang được các cơ quan chức năng triển khai theo quy định.

Theo kế hoạch, trong tháng 6/2026, chính quyền địa phương sẽ phối hợp với đơn vị quản lý nhà ở tổ chức ký hợp đồng, bàn giao căn hộ cho các hộ dân. Đồng thời, cư dân cũng sẽ được hướng dẫn vận hành, sử dụng các hệ thống kỹ thuật nhằm bảo đảm an toàn và ổn định lâu dài.