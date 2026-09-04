Dinh dưỡng từ nguồn thực phẩm lành ngon

Với thế mạnh từ chuỗi thực phẩm 3F Plus khép kín từ trang trại đến bàn ăn, năm 2019, Greenfeed khởi xướng chương trình “Bữa Ăn Trọn Vẹn” nhằm mang nguồn thực phẩm lành ngon, dinh dưỡng đến với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, qua đó góp phần vun đắp nền tảng sức khỏe cho các em.

Trên hành trình ấy, những chuyến xe chở thực phẩm của “Bữa Ăn Trọn Vẹn” đã rong ruổi khắp dải đất hình chữ S, mang các sản phẩm từ G Kitchen, WYN và leBoucher đến với trẻ em tại nhiều địa phương. Mỗi chặng dừng góp thêm nguồn thực phẩm lành ngon, giúp bữa ăn của các em thêm đa dạng và đầy đủ dinh dưỡng.

Chương trình “Bữa Ăn Trọn Vẹn” đến với trẻ em tại nhiều địa phương trên cả nước

Theo Greenfeed, tính đến nay, “Bữa Ăn Trọn Vẹn” đã trao hơn 3,8 triệu bữa ăn lành ngon, dinh dưỡng, tương đương với 386 tấn thực phẩm, bao gồm thịt heo, thịt gà, trứng cùng các sản phẩm chế biến, qua đó góp phần cải thiện dinh dưỡng cho 40.934 trẻ em tại 50 mái ấm và 40 điểm trường.

Đồng hành cùng trẻ phát triển toàn diện

Theo thời gian, bên cạnh việc cung cấp thực phẩm, “Bữa Ăn Trọn Vẹn” từng bước mở rộng các hoạt động hỗ trợ theo nhu cầu thực tế tại mỗi địa phương, từ học bổng, đồ dùng học tập, vật dụng thiết yếu đến khám sức khỏe, tư vấn dinh dưỡng và các hoạt động vui chơi, trải nghiệm. Qua đó, chương trình không chỉ góp phần vun đắp nền tảng sức khỏe mà còn tạo thêm điều kiện để trẻ em học tập, thêm tự tin và có nhiều niềm vui.

Tháng 6 vừa qua, hưởng ứng Tháng Hành động vì trẻ em, chương trình “Bữa Ăn Trọn Vẹn” đã có mặt tại Trường THCS Bình Thủy, xã Bình Mỹ, tỉnh An Giang, tiếp tục nối dài hành trình “Trao vị ngon, chia tiếng cười” đến với học sinh địa phương. Tại đây, 370 học sinh đều được trao một túi thực phẩm từ G Kitchen, ba lô chống gù và bình nước giữ nhiệt. Bên cạnh đó, 30 suất học bổng được trao tặng cho những học sinh có nhiều nỗ lực trong học tập.

370 học sinh Trường THCS Bình Thủy được trao túi thực phẩm G Kitchen, ba lô chống gù và bình nước giữ nhiệt

Không khí sân trường thêm rộn ràng với các gian hàng ẩm thực phục vụ những món ăn được chuẩn bị tại chỗ cùng nhiều trò chơi lồng ghép kiến thức dinh dưỡng. Qua đó, các em vừa có một ngày vui bên bạn bè, vừa tiếp cận kiến thức chăm sóc sức khỏe theo cách gần gũi, sinh động.

Học sinh tham gia các trò chơi lồng ghép kiến thức dinh dưỡng trong ngày hội tại An Giang

Mùa Trung Thu năm nay, hành trình “Bữa Ăn Trọn Vẹn” sẽ tiếp tục được nối dài tại Quảng Trị, đồng hành cùng 525 học sinh có hoàn cảnh khó khăn đón một mùa trăng trọn vẹn. Cùng nhiều hoạt động đang được chuẩn bị cho những tháng cuối năm, chương trình dự kiến khép lại năm 2026 với cột mốc 4 triệu bữa ăn.

Thông qua “Bữa Ăn Trọn Vẹn”, Greenfeed từng bước hiện thực hóa tinh thần “Nuôi dưỡng điều lành - Đồng hành lớn mạnh”, chuyển hóa nguồn lực về thực phẩm thành những hỗ trợ thiết thực cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ em. Đây cũng là cách Greenfeed gắn năng lực cốt lõi với trách nhiệm cộng đồng để tạo nên những giá trị lâu dài.

Tuệ An