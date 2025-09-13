Chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho các tài xế mua xe VinFast VF 5 và Herio Green để kinh doanh dịch vụ trên nền tảng Xanh SM Platform được triển khai từ ngày 13/9 đến hết ngày 31/12/2025. Theo đó, VinFast và các đối tác ngân hàng sẽ cung cấp gói vay đặc biệt được thiết kế riêng cho các tài xế Xanh SM Platform, với giá trị vay lên tới 100% giá xe, thời hạn vay 5 năm, trả góp niên kim cố định 9,8 triệu đồng/tháng đối với Herio Green và 10,6 triệu đồng/tháng đối với VF 5.

Nếu đăng ký vận doanh độc quyền trên nền tảng Xanh SM Platform, chủ xe sẽ được GSM hỗ trợ thêm 700.000 đồng/tháng trong vòng 3 năm đầu. Nhờ đó, mức trả góp niên kim cố định hàng tháng trong 3 năm đầu chỉ còn 9,1 triệu đồng đối với Herio Green và 9,9 triệu đồng đối với VF 5. Sau 5 năm trả góp, chiếc xe sẽ hoàn toàn thuộc sở hữu của tài xế.

Tài xế mua xe VinFast VF 5 hoặc Herio Green để kinh doanh dịch vụ trên nền tảng Xanh SM Platform có thể nhận xe ngay với 0 đồng vốn đối ứng và trả góp cố định chỉ từ 9,1 triệu đồng/tháng trong vòng 5 năm.

Bên cạnh chính sách hỗ trợ hấp dẫn khi mua xe, các tài xế vận doanh độc quyền trên Xanh SM Platform còn được GSM cam kết mức chia sẻ doanh thu cố định lên đến 90% trong 3 năm đầu và 85% trong 2 năm tiếp theo, đồng thời được hưởng chính sách Đảm bảo thu nhập - An tâm vận doanh của GSM. Ngoài ra, các chủ xe còn được miễn phí sạc pin tại các trạm sạc công cộng V-Green đến hết ngày 30/6/2027, giúp tiết kiệm tối đa chi phí, tối ưu hiệu quả kinh doanh.

Chương trình ưu đãi hấp dẫn cho các tài xế Xanh SM Platform là hoạt động tiếp nối chiến dịch “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh lần 3”, đồng thời hưởng ứng thiết thực lời kêu gọi “Cùng hành động vì bầu trời xanh” của Tập đoàn Vingroup và Quỹ Vì tương lai xanh.

Ông Nguyễn Văn Thanh - Tổng Giám đốc toàn cầu Công ty GSM cho biết: “Chương trình mua xe 0 đồng - vận doanh ngay trên nền tảng Xanh SM Platform là một sáng kiến đột phá của GSM, VinFast và các đối tác ngân hàng nhằm mở ra cơ hội nghề nghiệp, tạo nguồn sinh kế hấp dẫn cho người dân, qua đó nâng cao chất lượng sống và đóng góp cho mục tiêu chuyển đổi xanh, giảm phát thải của đất nước. Chương trình cũng là cam kết đồng hành lâu dài của chúng tôi với hành trình vận doanh và phát triển nghề nghiệp theo hướng xanh và bền vững của cộng đồng tài xế”.

VinFast VF 5 và Herio Green đang là hai trong số những mẫu ô tô bán chạy nhất thị trường Việt Nam, với tổng cộng hơn 5.000 xe được bán ra trong tháng 8/2025. Sở hữu mức giá dễ tiếp cận, thiết kế gầm cao khỏe khắn, không gian nội thất 5 chỗ ngồi rộng rãi cùng khả năng vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, VF 5 và Herio Green đã hiện thực hóa giấc mơ sở hữu ô tô của nhiều người Việt, đồng thời mang đến giải pháp kinh doanh lý tưởng cho các “bác tài xanh”.

Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng có thể liên hệ các nhà phân phối VinFast trên toàn quốc, tham khảo website: https://platform.xanhsm.com/ hoặc Hotline 19002293.

Thế Định