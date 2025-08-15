Ngày 14/8, câu chuyện một người đàn ông ở Bắc Ninh tiết kiệm tiền bán rau để mua chiếc Toyota Yaris Cross giá gần 700 triệu đã gây sốt cộng đồng mạng.

Hình ảnh ông mang 2 thùng xốp chứa 60 triệu tiền lẻ mệnh giá 1-5 nghìn đồng tiết kiệm trong nhiều năm bán rau đến đại lý đặt xe đã được hàng nghìn lượt chia sẻ, trở thành nguồn cảm hứng về nghị lực và sự kiên trì.

Còn mới đây, đoạn tin nhắn của hai vợ chồng tại Đà Nẵng với nội dung "mỗi tháng cố tiết kiệm hơn 10 triệu còn mua nhà, mua xe" cũng khiến không ít người xúc động.

Dù thu nhập không quá cao, họ vẫn kiên trì thực hiện kế hoạch tài chính chung, có trách nhiệm với gia đình, cùng động viên nhau vượt qua những lúc khó khăn.

Việc sở hữu một chiếc ô tô từ lâu đã được người Việt ví như “tậu trâu” - một cột mốc lớn trong cuộc đời, thể hiện cả sự tiện nghi, nâng cao chất lượng cuộc sống lẫn thành quả tài chính. Nhiều người, đặc biệt là các gia đình trẻ, đặt mục tiêu mua xe như một phần của kế hoạch nâng cao chất lượng cuộc sống: có phương tiện an toàn, thuận tiện đi lại, đưa đón con, về quê hay du lịch dài ngày.

Để đạt được mục tiêu này, không ít người kiên trì tiết kiệm mỗi tháng một khoản cố định, coi đó là “quỹ mua xe” riêng. Cách này đòi hỏi kỷ luật tài chính, biết cắt giảm chi tiêu không cần thiết và ưu tiên tích lũy dài hạn. Có người chọn gửi tiết kiệm ngân hàng, có người mua vàng, thậm chí đầu tư chứng khoán để số tiền “nảy nở” nhanh hơn.

Trong bối cảnh giá vàng liên tục tăng và lập đỉnh mới, câu chuyện “tích vàng mua xe” đang trở thành đề tài được nhiều người bàn tán. Giả sử một người kiên trì tiết kiệm mỗi tháng 1 chỉ vàng, liệu mất bao lâu để chạm mục tiêu sở hữu một chiếc ô tô trị giá khoảng 700 triệu đồng như chiếc Toyota Yaris Cross của người đàn ông ở Bắc Ninh kể trên?

Ảnh minh họa doa AI tạo.

Hiện, giá vàng miếng SJC tại Việt Nam đang dao động trong khoảng 12,5 triệu đồng/chỉ. Như vậy, một chiếc ô tô giá 700 triệu cần đúng 56 chỉ vàng. Giả sử mỗi tháng, một gia đình tiết kiệm được 1 chỉ vàng, sẽ cần khoảng 56 tháng, tương đương hơn 4 năm rưỡi là có thể "tậu" được xế cưng, với điều kiện giá vàng và xe đều giữ ổn định.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, trong thời gian gần đây, giá vàng liên tục tăng với biên độ khoảng 20-30%/năm, trong khi đó giá xe lại có xu hướng giảm nhẹ. Do vậy, mục tiêu "tích vàng mua xe" của nhiều người có thể sẽ đạt được sớm hơn so với dự kiến.

Chia sẻ về vấn đề này, chuyên gia tài chính cá nhân Nguyễn Quốc Khánh cho rằng, trên lý thuyết, đây có thể là một kênh tiết kiệm đáng để tham khảo cho những người "ăn chắc mặc bền" và ngại rủi ro. Tuy nhiên, đây chỉ là câu chuyện mang màu sắc "đếm cua trong lỗ". Bởi, thực tế, trong vòng 4-5 năm cũng là một khoảng thời gian đủ dài để cả giá vàng và nhất là thị trường ô tô và cả nhu cầu của mỗi người thay đổi đáng kể.

"Tiết kiệm tiền để mua ô tô là nhu cầu chính đáng của tất cả mọi người. Nhưng hơn hết, người mua cần cân đối giữa nhu cầu thực tế và khả năng tài chính. Bản thân vàng là kênh tiết kiệm sinh lời, còn ô tô lại là thứ "tiêu sản", phải mất nhiều tiền để "nuôi" hàng tháng. Không nên để chiếc "xế hộp" trở thành gánh nặng", ông Khánh chia sẻ.

Cũng theo vị chuyên gia này, người tích lũy tiền mua xe nên theo dõi sát thị trường và sẵn sàng điều chỉnh chiến lược để không phải “đuổi" mãi theo giấc mơ.

