Chị Lê Hạnh, Hà Nội thường gửi tiết kiệm online, hầu hết các khoản gửi chị đều chọn gửi theo kỳ hạn cố định từ 3-6 tháng để có lãi suất cao và ổn định. Lãi suất 6 tháng thường được ngân hàng chi trả cao hơn khá nhiều so với kỳ hạn 3 tháng, lại không thấp hơn nhiều so với các kỳ hạn 8-9 tháng, vì vậy rất hấp dẫn người gửi. Cùng vì lý do này, ham lãi suất tốt, chị Hạnh thường chọn gửi 6 tháng, có lần chị đã phải cắn răng chấp nhận mất toàn bộ lãi của khoản tiền gửi 300 triệu đồng do chỉ cần rút ra 100 triệu để thanh toán tiền mua ô tô nhưng không thể rút một phần.

Tiết kiệm có kỳ hạn thường có lãi suất cao hơn gửi không kỳ hạn và là lựa chọn phổ biến với người muốn tối ưu lợi nhuận từ khoản tiền nhàn rỗi. Tuy nhiên, phương thức tiết kiệm này có những ràng buộc nhất định, khiến người gửi tiết kiệm gần như mất lãi khi cần tiền và phải rút trước thời hạn.

Trong khi đó, tiết kiệm linh hoạt cho phép người gửi chủ động hơn trong việc sử dụng vốn khi phát sinh nhu cầu rút tiền trước hạn.

Hiểu rõ đặc điểm của từng hình thức gửi tiết kiệm sẽ giúp người gửi lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và hạn chế thiệt hại khi phát sinh nhu cầu sử dụng tiền.

Tiết kiệm có kỳ hạn lợi nhuận hấp dẫn hơn

Tiết kiệm có kỳ hạn (cố định) là hình thức gửi tiền quen thuộc nhất hiện nay. Theo đó, người gửi nộp một khoản tiền nhất định, chọn kỳ hạn cụ thể kèm điều khoản không rút tiền trước ngày đáo hạn để được hưởng trọn mức lãi suất đã công bố.

Điểm cốt lõi của tiết kiệm cố định nằm ở tính ổn định. Lãi suất được “khóa” ngay từ thời điểm gửi và không thay đổi trong suốt kỳ hạn, bất kể thị trường có biến động ra sao. Điều này giúp người gửi dễ dự tính khoản lãi nhận được, đặc biệt phù hợp với các kế hoạch tài chính đã được tính toán từ trước.

Tuy nhiên, chính vì sự cố định của lãi suất nên khi người gửi rút tiền trước hạn, toàn bộ số tiền gửi sẽ bị tính lại theo lãi suất không kỳ hạn, thường rất thấp so với lãi suất có kỳ hạn.

Do đó, tiết kiệm cố định thường phù hợp với những người có dòng tiền ổn định, đã có quỹ dự phòng riêng cho các nhu cầu đột xuất và không cần động đến khoản tiền gửi trong suốt kỳ hạn. Với nhóm này, ưu tiên lớn nhất là tối ưu lãi suất và sự an tâm, thay vì khả năng xoay vòng vốn.

Tiết kiệm linh hoạt rút ngang lợi hơn

Khác với tiết kiệm cố định, gửi tiết kiệm linh hoạt được thiết kế để giải quyết nỗi lo “mất lãi toàn bộ” khi rút tiền trước hạn. Tại nhiều ngân hàng, sản phẩm tiết kiệm linh hoạt cho phép người gửi rút từng phần trước hạn, trong khi phần tiền còn lại vẫn tiếp tục hưởng lãi suất theo kỳ hạn ban đầu.

Điểm khác biệt này tạo ra giá trị lớn về mặt quản lý dòng tiền. Thay vì phải tất toán toàn bộ sổ tiết kiệm, người gửi chỉ cần rút đúng số tiền cần dùng. Phần tiền chưa rút vẫn được tính lãi có kỳ hạn, giúp giảm đáng kể thiệt hại so với tiết kiệm cố định truyền thống.

Không có hình thức gửi tiết kiệm nào phù hợp với tất cả mọi người. Điều quan trọng là lựa chọn sản phẩm phù hợp với dòng tiền, mục tiêu tài chính và nhu cầu sử dụng vốn của bản thân.