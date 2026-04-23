Ngày 23/4, Hà Chi Hồng gây chú ý khi chia sẻ trên mạng xã hội về việc được chẩn đoán mắc nhồi máu não (đột quỵ) ở bán cầu tiểu não phải.

Nam ca sĩ cao 1,85m sụt cân nghiêm trọng, có thời điểm chỉ còn khoảng 30kg. Anh rơi vào tình trạng liệt cơ mặt, mất khả năng nói và phải phụ thuộc vào xe lăn trong sinh hoạt hằng ngày, mô tả cuộc sống “như bị nhấn nút tạm dừng”.

Ngoại hình gầy gò của nam ca sĩ.

Ở tuổi 27, Hà Chi Hồng cho biết không ngờ bản thân gặp biến cố sức khỏe lớn. Ban đầu, anh chỉ cảm thấy chóng mặt khi gặp bạn bè và nghĩ là cảm cúm thông thường. Tuy nhiên, khi triệu chứng kéo dài nhiều ngày không thuyên giảm, anh đi khám và được chẩn đoán nhồi máu não.

Hiện nam ca sĩ đang tích cực điều trị bằng thuốc kết hợp tập phục hồi chức năng. Theo chia sẻ, nguyên nhân có thể liên quan đến việc thường xuyên thức khuya, làm việc cường độ cao và lối sống thiếu lành mạnh.

Trước sự quan tâm của công chúng, anh gửi lời nhắn nhủ: “Khi cơ thể có dấu hiệu bất thường, nhất định phải đi kiểm tra sớm, đừng cố chịu như tôi. Hạn chế thức khuya, rượu bia và thuốc lá, hãy biết trân trọng sức khỏe”.

Hà Chi Hồng trước khi xảy ra biến cố.

Cập nhật tình trạng hiện tại, nam ca sĩ cho biết vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, còn mất thăng bằng khi đứng, nói khó và giọng hát bị ảnh hưởng.

Tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Tứ Xuyên, Hà Chi Hồng hiện hoạt động với vai trò ca sĩ, diễn viên, từng tham gia các chương trình sống còn và góp mặt trong một số dự án phim như Thanh xuân kỳ 4, Côn Luân truyện...

Theo: Zaobao