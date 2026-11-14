Trong ngày thi đấu thăng hoa của Reijnders cùng các đồng đội, Hà Lan dội 7 bàn thắng vào lưới Hy Lạp ở trận đấu thuộc Nations League.
Nguồn ảnh: Uefa, OnsOrange, 433
Tây Ban Nha không mấy khó khăn đánh bại chủ nhà CH Séc 2-0 nhờ các pha lập công của Alex Baena và Marc Pubill.
Bàn thắng quyết định của tân Quả bóng vàng 2026 Harry Kane đem về chiến thắng 2-1 cho tuyển Anh trước Croatia, trong trận đấu tại Nations League.
Chủ nhà Italia của Roberto Mancini lật ngược thế trận sau khi thủng lưới sớm, đánh bại tuyển Pháp do Zinedine Zidane dẫn dắt với kết quả bất ngờ 3-1.
Bị dẫn bàn từ sớm nhưng Italia đã vùng lên mạnh mẽ để hạ gục Pháp 3-1, trong trận cầu ở Nations League.