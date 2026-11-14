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Đội hình ra sân tuyển Hà Lan
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Ngay phút thứ 6, Summerville đã mở tỷ số cho đội bóng áo cam
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Đây chính là khởi đầu cho cơn mưa bàn thắng ở Amsterdam
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Reijnders nhân đôi cách biệt với tình huống kết thúc cận thành
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Phút 18, lại là cựu tiền vệ Man City lập công
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Đến phút 33, Reijnders đã có cú hat-trick cho riêng mình
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Cuối hiệp một, Jurrien Timber cũng điền tên mình vào bảng tỷ số
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45 phút đầu khép lại với tỷ số 5-0 nghiêng về Hà Lan
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Qua giờ giải lao, Hy Lạp cố gắng xốc dậy tinh thần
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Tuy nhiên, đội khách vẫn phải nhận thêm bàn thua thứ 6 ở phút 59
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Sau những đường kiến tạo thông minh, Malen lập công để nâng số bàn thắng cho Hà Lan lên con số 7
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Ngày thi đấu thăng hoa của Cơn lốc màu da cam
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Xavi thổi luồng gió mới giúp Hà Lan thi đấu ấn tượng

Nguồn ảnh: Uefa, OnsOrange, 433