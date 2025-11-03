Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hạ Long 2025 - Hào khí Di sản, Bừng sáng tương lai” là bản giao hưởng lớn tôn vinh hành trình 62 năm hình thành và phát triển của tỉnh Quảng Ninh - vùng đất “Địa linh nhân kiệt”, nơi hội tụ truyền thống cách mạng kiên trung, ý chí kiên cường và khát vọng vươn lên không ngừng.

Các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu bởi hơn 1.000 diễn viên, nghệ sĩ ngày đêm tập luyện cùng các công nghệ trình diễn hiện đại, hệ thống âm thanh K2 và công nghệ chiếu sáng laser, 3D mapping.

“Hạ Long Concert 2025” thu hút khoảng 30.000 khán giả, là một trong những sự kiện hoành tráng, quy mô nhất mà tỉnh Quảng Ninh từng tổ chức

Với chủ đề Khát vọng - Gốc rễ - Đổi mới - Vươn cao, Chương trình nghệ thuật “Hạ Long Concert 2025” gồm 3 chương xuyên suốt, liền mạch cảm xúc. Chương 1 mang tên “Vùng đất địa linh, Khát vọng vươn lên” kể về cội nguồn, truyền thống anh hùng, phẩm giá “Kỷ luật và Đồng tâm” của con người vùng Mỏ. Chương 2 là “Đột phá vượt khó - Khát vọng đổi mới” khắc họa hành trình chuyển mình mạnh mẽ, những bước đột phá trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, và hội nhập toàn cầu. Chương 3 với tên gọi “Quảng Ninh tương lai - Khát vọng vươn cao” mở ra bức tranh tràn đầy năng lượng và niềm tin, hướng tới mục tiêu đưa Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, và vùng đô thị lớn mang tầm khu vực, quốc tế vào năm 2045.

Chương trình nghệ thuật này cũng là điểm nhấn ấn tượng thu hút đông đảo du khách. Đồng thời, tạo hiệu ứng mạnh mẽ cho chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh Quảng Ninh từ nay đến cuối năm.

