Cùng có 4 điểm trước khi bước vào cuộc đối đầu trực tiếp, Hà Nội và Hà Nam đều dồn quyết tâm tạo ra khác biệt trong trận cầu có tính bước ngoặt với cuộc đua đến ngôi vô địch. Tuy nhiên, cục diện trên sân lại chỉ mang đến niềm vui cho các cô gái vùng chiêm trũng Hà Nam, bởi hiệu quả tối đa mà họ tạo ra trong trận đấu với kỳ phùng địch thủ.

Hà Nam (đỏ) là nhà vô địch lượt đi

Sau nửa thời gian đá giằng co, phút 22, Bảo Trâm tận dụng sự thiếu dứt khoát của hàng thủ Hà Nội sau quả phạt góc, nhanh chân dứt điểm cận thành mở tỉ số cho Hà Nam. 4 phút sau, pha bóng lỗi của thủ môn Hà Nội tạo cơ hội cho Khánh Chi đá bồi nhân đôi cách biệt. Chưa hết, phút 30, Thanh Tâm có cú ra chân cực nhanh từ ngoài vòng cấm, đưa bóng đi căng và vượt qua tầm với của thủ môn Hà Nội, giúp Hà Nam dẫn trước 3 bàn chóng vánh.

Hà Nam chỉ cần 10 phút ngắn ngủi trong hiệp 1 đã hạ knock-out đối thủ cạnh tranh trực tiếp

Thua chóng vánh và đậm, Hà Nội không cách nào gượng dậy. Dù hiệp 2 nỗ lực tối đa, đội bóng Thủ đô vẫn không tài nào lật ngược được thế cờ, thậm chí ghi 1 bàn danh dự cũng bó tay tay. Vì vậy, Hà Nội chấp nhận nhìn đối thủ tạo khoảng cách 3 điểm, trở thành nhà vô địch lượt đi giải U16 nữ quốc gia 2026.

Thậm chí, Hà Nội còn tạm mất vị trí nhì bảng vào tay chủ nhà Sơn La. Bởi ở trận đấu chiều 27/7, Sơn La đánh bại TPHCM 4-0, qua đó có cùng 4 điểm như đội bóng Thủ đô.