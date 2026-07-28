Danh sách triệu tập gồm 29 cầu thủ với nhiều gương mặt từng góp mặt tại VCK U23 châu Á 2026 và giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2026, như thủ môn Cao Văn Bình, hậu vệ Võ Anh Quân, các tiền vệ Xuân Bắc, Nguyễn Thái Quốc Cường, Phi Hoàng, Văn Thuận, Viktor Lê, Công Phương hay Thanh Nhàn và Quốc Việt.

Do một số cầu thủ đang tập trung cùng tuyển Việt Nam dự ASEAN Cup 2026 hoặc bận cùng CLB chuẩn bị cho mùa giải V-League 2026/27 nên U23 Việt Nam chưa thể có đầy đủ lực lượng mạnh nhất.

U23 Việt Nam có nhiều gương mặt từng dự giải U23 châu Á 2026

Do thời gian nay HLV Kim Sang Sik cùng tuyển Việt Nam tham dự ASEAN Cup 2026, nên HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục được giao phụ trách công tác chuyên môn của U23 Việt Nam.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ tập luyện từ ngày 29/7 đến hết ngày 6/8. Ngoài việc đánh giá phong độ các cầu thủ, BHL sẽ tiếp tục hoàn thiện bộ khung đội hình, xây dựng phương án chiến thuật và chuẩn bị lực lượng tốt nhất cho ASIAD 2026.

ASIAD 2026 sẽ diễn ra tại hai thành phố Aichi và Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 19/9 đến 4/10. Ở môn bóng đá nam, 15 đội tuyển được chia thành bốn bảng đấu, gồm ba bảng có 4 đội và một bảng có 3 đội.

Theo kết quả bốc thăm, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Uzbekistan, Philippines và Kuwait.

Uzbekistan được đánh giá là đối thủ mạnh nhất bảng, trong khi Philippines và Kuwait hứa hẹn cũng sẽ mang đến không ít thử thách cho thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh trong cuộc đua giành vé đi tiếp.