Ngày 20/9, Hà Nội Metro triển khai chương trình thử nghiệm giải pháp định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học trên toàn tuyến đường sắt đô thị số 2A Cát Linh - Hà Đông.

Hành khách trải nghiệm sinh trắc học đi metro ở Hà Nội. Ảnh: N. Huyền

Chương trình được triển khai tại 12 nhà ga với 65 cổng soát vé, thử nghiệm đồng thời nhiều công nghệ tiên tiến: định danh, xác thực điện tử và sinh trắc học thông qua thẻ căn cước/ căn cước công dân (CCCD) gắn chip, vé điện tử trên ứng dụng Hà Nội Metro, thẻ vé và thẻ thanh toán quốc tế VISA.

Đối tượng tham gia gồm hành khách trên 60 tuổi (được miễn phí vé) và hành khách thông thường sử dụng vé lượt, vé ngày theo các hình thức nêu trên.

Khi tham gia thử nghiệm, hành khách sẽ được hướng dẫn chi tiết thao tác qua cổng, trải nghiệm các giải pháp công nghệ mới, đồng thời được áp dụng mức vé theo bảng giá vé thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo đó, nếu hành khách đi tàu bằng thẻ Visa, tại ga vào sẽ có một chỗ đặt thẻ ngân hàng, hệ thống sẽ ghi nhận đầu vào tại ga nào. Lúc hành khách xuống tàu, chỉ cần chạm thẻ tại lối ra, hệ thống sẽ ghi nhận đầu ra và tự động trừ tiền, hành khách không phải xếp hàng mua vé.

Hà Nội Metro kỳ vọng chương trình sẽ mang đến cho hành khách những trải nghiệm an toàn - thuận tiện - thân thiện môi trường. Đồng thời từng bước ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng cao tiện ích và chất lượng phục vụ trên các tuyến đường sắt đô thị.

N. Huyền