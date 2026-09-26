Quyết định số 130/2026/QĐ-UBND được Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng ký ngày 25/9 và có hiệu lực từ ngày ký. Theo đó, quy định trình tự thực hiện các công việc như bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm và tạm đình chỉ công tác đối với người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên. Việc cử, cử lại và điều chỉnh cử người đại diện phần vốn nhà nước cũng thuộc phạm vi điều chỉnh.

Quy định áp dụng đối với một số chức danh quản lý, kiểm soát viên và kế toán trưởng tại các tổng công ty trực thuộc thành phố, công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trực thuộc thành phố; cùng người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND TP Hà Nội.

Trụ sở UBND TP Hà Nội. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Về bổ nhiệm, cấp ủy, tổ chức đảng và tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị xem xét, quyết định bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ theo thẩm quyền; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, phát huy đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm của từng thành viên và người đứng đầu.

Căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện, phẩm chất, đạo đức, năng lực, sở trường và uy tín của cán bộ; đồng thời, xuất phát từ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Bảo đảm sự ổn định, kế thừa và phát triển liên tục của đội ngũ cán bộ; nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.

Về nguyên tắc, thẩm quyền cho thôi giữ chức vụ , từ chức, miễn nhiệm, tạm đình chỉ công tác: Cấp nào ra quyết định bổ nhiệm thì cấp đó xem xét, quyết định việc cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, tạm đình chỉ công tác.

Kịp thời xem xét cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, tạm đình chỉ công tác đối với người quản lý doanh nghiệp nhà nước, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp khi có đủ căn cứ.

Không thực hiện việc cho thôi giữ chức vụ, cho từ chức đối với trường hợp phải miễn nhiệm.

Khuyến khích việc tự nguyện thôi giữ chức vụ, từ chức khi không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, không còn đủ uy tín hoặc vi phạm chưa đến mức phải miễn nhiệm.

UBND Thành phố giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn các Tổng Công ty, Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND Thành phố thực hiện Quy định này.

Thành Huế