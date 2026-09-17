Chiều 17/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 218 của Bộ Chính trị đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (đợt 3).

Theo TTXVN, đoàn công tác đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tập trung vào ba nhóm.

Thứ nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các chủ trương, quy định của Trung ương về công tác cán bộ; kết quả thực hiện các nội dung công tác cán bộ.

Thứ hai là giám sát việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1, đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026.

Thứ ba là đánh giá việc tổ chức quán triệt, ban hành chương trình, kế hoạch hành động để triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị từ đầu năm 2025 đến nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Q.T

Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Hà Nội đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về tầm nhìn, về chất lượng quản trị và tốc độ tổ chức thực hiện...

Thủ đô phải đi đầu trong xây dựng đội ngũ cán bộ. Mỗi quyết định về cán bộ đều ảnh hưởng đến năng lực phát triển của thành phố và hình ảnh của bộ máy công quyền trước nhân dân.

Cán bộ Thủ đô trước hết là phải vững vàng chính trị, trong sáng về phẩm chất, tận tụy với nhân dân, giữ nghiêm kỷ luật, liêm chính trong thực thi nhiệm vụ; phải có tư duy chiến lược, hiểu sâu đặc thù đô thị lớn, có năng lực quản trị hiện đại để tổ chức thực hiện.

Đội ngũ phải được đáp ứng yêu cầu khác nhau giữa các cấp, các lĩnh vực.

Cán bộ cấp thành phố phải có khả năng hoạch định chính sách, điều phối liên ngành, huy động nguồn lực. Cán bộ cơ sở phải nắm chắc địa bàn, gần dân, xử lý nhanh công việc và thành thạo môi trường số.

Các lĩnh vực then chốt như quy hoạch, giao thông, môi trường, khoa học - công nghệ, tài chính, pháp luật, văn hóa, quản trị đô thị có cán bộ, chuyên gia đủ sâu, đủ mạnh, đủ tâm huyết.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, không thể áp dụng một mặt bằng về tổ chức biên chế và năng lực cho những địa bàn rất khác nhau về dân số, tính chất và khối lượng công việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Thủ đô phải đi đầu trong xây dựng đội ngũ cán bộ. Ảnh: QT

Hà Nội cần đội ngũ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì lợi ích chung, nhưng mọi sáng kiến phải tuân thủ kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có quản trị rủi ro và có trách nhiệm giải trình; phải biết lắng nghe dân, đối thoại với doanh nghiệp, tôn trọng chuyên môn và sử dụng dữ liệu.

Người dân, doanh nghiệp phải thấy thủ tục nhanh hơn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tập trung rà soát, khắc phục ngay những bất cập của đội ngũ cán bộ sau sắp xếp; hoàn thiện vị trí việc làm, khung năng lực, cơ chế phân cấp trong công tác cán bộ; xác định đổi mới đánh giá cán bộ là một khâu đột phá.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị nâng cao chất lượng quy hoạch, đào tạo, tạo nguồn, luân chuyển cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển dài hạn của Thủ đô; thực hiện thực chất cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài.

Về trách nhiệm, tiến độ và kiểm tra việc thực hiện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, Ban Thường vụ Thành ủy phải đưa ra kết luận cả ba đợt kiểm tra vào một kế hoạch thống nhất. Mỗi nhiệm vụ phải rõ nội dung, chủ trì, phối hợp, thời hạn, sản phẩm và trách nhiệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, kết quả cuộc kiểm tra phải được thể hiện bằng chất lượng đội ngũ và hiệu quả vận hành bộ máy sau sắp xếp.

Hà Nội phải đảm bảo đúng người, đúng việc, đúng quy trình và tạo ra kết quả. Người dân, doanh nghiệp cũng phải thấy được thủ tục nhanh hơn, trách nhiệm rõ hơn, phục vụ tốt hơn.

Cán bộ có năng lực, uy tín và sản phẩm tốt hơn được trọng dụng; cán bộ trì trệ, né tránh, không đáp ứng được yêu cầu phải được đào tạo, bố trí lại hoặc sàng lọc kịp thời.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng. Ảnh: QT

Phát biểu tiếp thu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cam kết là một tập thể đoàn kết, thống nhất để triển khai thực nghiêm túc, quyết liệt và có hiệu quả các kết luận, chỉ đạo, quyết tâm xây dựng Thủ đô ngày càng văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của Trung ương và cả nước.