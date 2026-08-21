Sáng 21/8, Hà Nội xuất hiện mưa lớn ngắt quãng đúng vào giờ cao điểm, khiến giao thông trên nhiều tuyến đường ùn tắc. Tại đường Tố Hữu, đoạn qua nút giao Vũ Trọng Khánh - cầu Mộ Lao (phường Đại Mỗ), lượng phương tiện dồn ứ, di chuyển khó khăn.

Anh Nguyễn Huy Toàn (xã Bình Minh, Hà Nội) cho biết, mưa lớn kéo dài từ sáng sớm khiến việc đi lại của anh gặp nhiều khó khăn.

“Bình thường tôi chỉ mất khoảng 45 phút để đến cơ quan, nhưng hôm nay có lẽ phải hơn 60 phút”, anh Toàn chia sẻ.

Cũng trên đường Tố Hữu, đoạn giao giữa Khuất Duy Tiến - Tố Hữu, hầm chui Thanh Xuân khá thông thoáng, trong khi tuyến đường phía trên hầm lại xảy ra ùn tắc. Tại đây, 3 hàng ô tô nối dài, di chuyển chậm về hướng đường Phạm Hùng.

Trên đường Phạm Hùng (hướng về phía cầu vượt Mai Dịch), bảng điện tử thông báo tình hình giao thông của Phòng CSGT Công an Hà Nội cũng cho biết mật độ phương tiện rất cao ở các hướng đi Đại lộ Thăng Long, Phạm Hùng, Trần Duy Hưng.

Tại khu vực hầm chui Trung Hòa (hướng từ Đại lộ Thăng Long đi Trần Duy Hưng) mật độ phương tiện cũng rất cao. Nhiều người đi xe máy phải đi kiểu "điền vào chỗ trống".

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do tác động kết hợp của dải hội tụ nhiệt đới, khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện trở lại một đợt mưa lớn diện rộng, có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Người dân các tỉnh Đông Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc cần chủ động ứng phó với nguy cơ ngập úng, sạt lở đất.