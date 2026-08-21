Trưa ngày 21/8, máy bay vận tải quân sự CASA-295 của Lữ đoàn Không quân 918 (Quân chủng Phòng không - Không quân) hạ cánh tại sân bay quân sự Gia Lâm (Hà Nội), vận chuyển 7.104 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Sau khi máy bay hạ cánh và di chuyển vào khu vực nhà chờ, ban tổ chức thực hiện nghi thức đưa 7.104 mẫu sinh phẩm xuống máy bay CASA-295.

Tại sân bay quân sự Gia Lâm, Ban tổ chức đã thực hiện nghi lễ dâng hoa, dâng hương, thành kính tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc.

Các thùng đựng mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được bảo quản trong các thùng chuyên dụng, phủ Quốc kỳ trang trọng và được đánh số thứ tự.

Đại tá Đỗ Văn Lành - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Không quân 918 (Quân chủng Phòng không - Không quân), là phi công chính trực tiếp điều khiển chuyến bay.

Đại tá Lành cho biết đây là niềm vinh dự, tự hào nhưng bên cạnh đó cũng có những trọng trách và khó khăn nhất định.

"Thời tiết những ngày này đang chịu ảnh hưởng của áp thấp, thường xuyên có mưa lớn. Tuy nhiên, với quyết tâm cao, thành viên tổ bay đã xác định quyết tâm làm tốt mọi công tác chuẩn bị, có mọi phương án để thực hiện chuyến bay, bảo đảm đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối", đại tá Lành chia sẻ.

Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân, cho biết để thực hiện chuyến bay vận chuyển đặc biệt này, Quân chủng đã phối hợp chặt chẽ cùng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhằm bảo đảm nghiêm ngặt về mặt nhiệt độ trên máy bay cũng như khi vận chuyển xuống mặt đất theo đúng quy chuẩn kỹ thuật, giúp các mẫu sinh phẩm được bảo quản trong điều kiện tốt nhất.

Sau khi thực hiện nghi thức, các thùng đựng mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được đưa lên 14 xe cứu thương và vận chuyển về Trung tâm Giám định ADN thuộc Khu nghiên cứu và triển khai công nghệ cao (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) để tiến hành công tác giám định ADN.