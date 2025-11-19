Hiện trường nơi xảy ra sạt lở, bé gái bị mắc kẹt. Ảnh: H.S

Tối 19/11, mưa lớn kéo dài khiến khối đất đá trên sườn dốc bất ngờ đổ sập vào một căn nhà trong hẻm Tây Hồ 2, đường Hùng Vương, phường Xuân Trường - Đà Lạt.

Thời điểm xảy ra sạt lở, trong nhà có nhiều người hốt hoảng chạy ra ngoài. Tuy nhiên, bé gái 8 tuổi đang ở trong phòng vệ sinh không kịp thoát thân. Đất đá tràn vào bịt kín lối ra, khiến em mắc kẹt. Mọi người cố gắng ứng cứu nhưng bất thành.

Lực lượng chức năng cùng nhân viên y tế tiếp cận, tìm cách cứu bé gái. Ảnh: H.S

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Lâm Đồng) huy động nhiều cán bộ, phương tiện đến hiện trường cứu nạn. Khi tiếp cận căn nhà, cảnh sát phá tường, đào bới đất đá để tìm kiếm bé gái. Ít phút sau, em được đưa ra ngoài trong tình trạng bị thương nhẹ và nhanh chóng chuyển đến bệnh viện.

Cảnh sát đào đất giải cứu bé gái mắc kẹt do sạt lở. Ảnh: N.X

Đến 21h ngày 19/11, cơ quan chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường, hỗ trợ người dân dọn dẹp đất đá, đảm bảo an toàn.