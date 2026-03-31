Từ ngày 31/3, đoạn đường La Thành nêu trên sẽ được tổ chức giao thông 2 chiều cho tất cả các phương tiện. Việc điều chỉnh sẽ được duy trì cho đến khi có thông báo mới.

Việc tổ chức giao thông nhằm phục vụ thi công dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục. Ảnh: Thế Bằng

Sở Xây dựng cho biết việc điều chỉnh được thực hiện trên cơ sở thống nhất giữa các đơn vị liên quan, gồm Sở Xây dựng, Công an TP Hà Nội và các cơ quan chức năng, sau cuộc họp ngày 30/3 về phương án tổ chức giao thông khu vực nút giao Nguyễn Chí Thanh – La Thành và vùng phụ cận.

Việc tổ chức lại giao thông nhằm tạo điều kiện thi công cầu vượt, đồng thời bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, hạn chế ùn tắc tại một trong những nút giao có lưu lượng lớn ở khu vực nội đô.

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị chức năng phối hợp triển khai phương án điều chỉnh, hướng dẫn, phân luồng giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian thi công.

Trước đó, hôm 20/1, trong thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông của Sở Xây dựng Hà Nội, ô tô bị cấm lưu thông theo chiều từ La Thành đi Voi Phục.