Hà Nội yêu cầu các trường công khai chương trình, học phí và các khoản thu liên quan trước khi tuyển sinh, đồng thời bảo đảm quyền tự nguyện tham gia của học sinh.

Nội dung trên được nêu trong quy định liên kết giáo dục với nước ngoài tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn Hà Nội.

Theo quy định, liên kết giáo dục với nước ngoài là hoạt động hợp tác giữa cơ sở giáo dục Việt Nam và cơ sở hoặc tổ chức giáo dục nước ngoài để triển khai chương trình giáo dục tích hợp theo quy định của pháp luật.

Theo đó, Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục phải công khai thông tin về chương trình liên kết trước khi tuyển sinh và cập nhật khi có thay đổi trong quá trình triển khai.

Các thông tin phải công khai gồm: cơ sở giáo dục và đối tác nước ngoài; nội dung, thời lượng, đối tượng người học và sản phẩm đầu ra của chương trình; điều kiện bảo đảm chất lượng; học phí, các khoản thu khác (nếu có); đầu mối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị.

Nhà trường cần công khai mức thu, phương thức thu và các khoản thu liên quan đến chương trình liên kết giáo dục trước khi tuyển sinh và trong quá trình tổ chức thực hiện. Các khoản thu phải phù hợp với nội dung chương trình, chất lượng dịch vụ giáo dục cung cấp và thỏa thuận giữa các bên theo quy định của pháp luật.

Đối với cơ sở giáo dục công lập, việc thu, quản lý và sử dụng các khoản thu, kinh phí thực hiện hoạt động liên kết giáo dục phải tuân thủ quy định về ngân sách nhà nước, cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định pháp luật liên quan.

Học sinh THCS tại Hà Nội. Ảnh: Thạch Thảo

Đặc biệt, các cơ sở giáo dục không được ép buộc người học tham gia chương trình liên kết hoặc thu các khoản không đúng nội dung đã công khai, trái quy định pháp luật. Việc tham gia chương trình phải bảo đảm quyền tự nguyện của người học.

Trước khi triển khai chương trình liên kết, cơ sở giáo dục phải gửi thông báo đến Sở GD-ĐT Hà Nội, kèm đề án, thỏa thuận hợp tác và tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của đối tác nước ngoài cùng các giấy tờ liên quan.

Riêng chương trình giáo dục tích hợp phải được thẩm định về chuyên môn trước khi triển khai. Sở GD-ĐT tổ chức thẩm định, còn Giám đốc Sở quyết định phê duyệt dựa trên kết quả thẩm định.

Khi thay đổi đối tác, mục tiêu, nội dung, thời lượng, đối tượng người học hoặc địa điểm triển khai, trường phải thông báo bằng văn bản đến Sở GD-ĐT. Nếu việc điều chỉnh chương trình tích hợp làm thay đổi những nội dung chuyên môn quan trọng, chương trình phải được thẩm định và phê duyệt lại trước khi thực hiện.