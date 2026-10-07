Sáng 7/10, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Văn học và Nghệ thuật - Điểm chạm của cảm xúc” với sự tham gia của NSƯT Đăng Dương.

Đây là hoạt động thuộc chuỗi học tập liên môn của nhà trường, hướng tới mục tiêu đưa văn chương, âm nhạc và những trải nghiệm nghệ thuật đến gần hơn với học sinh.

Từ những hoạt động của tổ Văn học - Nghệ thuật, chương trình tạo cơ hội để học sinh cảm nhận, đối thoại và sáng tạo, đồng thời bồi đắp tình yêu với Hà Nội qua văn chương và âm nhạc.

Buổi sinh hoạt chuyên đề “Văn học và Nghệ thuật - Điểm chạm của cảm xúc” có sự tham gia của NSƯT Đăng Dương.

Một nội dung trọng tâm của chương trình là phần giao lưu của học sinh với NSƯT Đăng Dương về hành trình đến với âm nhạc, lựa chọn theo đuổi opera và dòng nhạc thính phòng, cũng như vai trò của người thầy. Qua đó, học sinh có thêm góc nhìn về vai trò của âm nhạc và nghệ thuật trong đời sống, học đường.

Bên cạnh phần trò chuyện, chương trình giới thiệu đến học sinh nhạc cụ truyền thống qua tiếng đàn bầu, phần thị phạm thanh nhạc và những ca khúc do NSƯT Đăng Dương thể hiện.

NSƯT Đăng Dương đưa học sinh đến gần hơn với nhạc cụ truyền thống qua tiếng đàn bầu.

NSƯT Đăng Dương cho rằng, sự cân bằng giữa nghệ thuật và học thuật có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của học sinh. Theo anh, đời sống tinh thần là nền tảng để mỗi người học tập và sáng tạo tốt hơn.

Học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam tham gia phối khí trong một tiết mục.

Tại buổi sinh hoạt, cô trò nhà trường biểu diễn các tác phẩm, vũ điệu được xây dựng từ thơ ca, qua đó kết hợp văn học với âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn.

Học sinh câu lạc bộ Glee Ams thể hiện bài hát “Sóng”, phổ từ bài thơ cùng tên của Xuân Quỳnh.

Bà Trần Thùy Dương, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, cho hay qua buổi sinh hoạt chuyên đề, nhà trường mong muốn học sinh không chỉ ghi nhớ các tiết mục, câu chuyện mà còn hình thành thói quen lắng nghe, khám phá và sáng tạo trong văn chương, nghệ thuật.

Bà Dương nhấn mạnh, định hướng phát triển chuyên đề liên môn nằm trong quá trình thực hiện Đề án tiệm cận quốc tế của nhà trường.

“Bên cạnh nghiên cứu khoa học, công nghệ và kỹ thuật (STEM), nhà trường đặc biệt coi trọng giáo dục STEAM, với mong muốn Văn học - Nghệ thuật hòa vào đời sống học đường một cách sinh động, giúp học sinh phát triển hài hòa về cả thể chất, trí tuệ, tâm hồn”, bà Dương nói.

Bà Trần Thùy Dương, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, chia sẻ về ý nghĩa của nghệ thuật trong trường học.

Vị hiệu trưởng mong muốn học sinh thực sự cảm nhận những trang sách, vần thơ, câu chuyện và chuyển hóa thành lời ca, điệu múa cùng các hình thức nghệ thuật. “Định hướng này mở rộng không gian học tập tại nhà trường. Bên cạnh những giờ học kiến thức, hoạt động trong phòng thí nghiệm hay chế tạo robot còn có tiếng đàn, lời ca và những vũ điệu”, bà Dương nói. Qua đó, nhà trường hướng tới đời sống tinh thần phong phú, cân bằng cho học sinh.