Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư 85/2026/TT-BGDĐT quy định về hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông.
So với Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT (quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa), thông tư mới có nhiều điều chỉnh.
Theo thông tư mới, các hành vi bị cấm gồm thu tiền của người học, cha mẹ hoặc người giám hộ dưới bất kỳ hình thức nào đối với hoạt động giáo dục tăng cường; thu ngoài danh mục, vượt mức do UBND cấp tỉnh quyết định hoặc không đúng quy định đối với hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học. Thông tư cũng nghiêm cấm ép buộc, vận động mang tính áp đặt hoặc gây áp lực dưới bất kỳ hình thức nào để người học tham gia các hoạt động giáo dục theo nhu cầu.
Dưới đây, VietNamNet so sánh những điểm mới của Thông tư 85 so với Thông tư 04 để độc giả tiện theo dõi:
|Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT
|Thông tư 85/2026/TT-BGDĐT
|Phạm vi
|Quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
|Quy định về tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông
|Phân định hoạt động
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Giáo dục kỹ năng sống: là hoạt động giúp người học hình thành thói quen, hành vi và thái độ tích cực, lành mạnh, ứng xử phù hợp trong cuộc sống, hoàn thiện nhân cách và phát triển bản thân dựa trên các giá trị sống.
Hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa: là hoạt động đáp ứng nhu cầu người học, không thuộc chương trình, kế hoạch giáo dục đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
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Hoạt động giáo dục tăng cường được tổ chức ngoài thời lượng chính khóa, nhằm bổ sung nội dung giáo dục, tăng cường thực hành, trải nghiệm, vận dụng kiến thức và phát triển phẩm chất, năng lực học sinh theo mục tiêu chương trình phổ thông. Hoạt động này được triển khai trong thời gian dạy học 2 buổi/ngày hoặc theo lộ trình áp dụng đối với cơ sở chưa đủ điều kiện.
Trong khi đó, hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học được tổ chức ngoài thời gian học chính khóa và giáo dục tăng cường, nhằm đáp ứng nhu cầu, năng khiếu, sở thích và định hướng phát triển cá nhân của người học trên cơ sở tự nguyện.
|Kinh phí
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Cơ sở giáo dục, đơn vị được thu học phí để chi trả thù lao giáo viên, báo cáo viên, công tác quản lý, khấu hao tài sản cố định và các chi phí thường xuyên khác đối với hoạt động giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa.
Mức thu phải được xây dựng theo nguyên tắc thu bù đắp chi phí hoạt động và báo cáo cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoặc xác nhận đăng ký hoạt động để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.
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Hoạt động giáo dục tăng cường không thu tiền người học. Kinh phí thực hiện được bảo đảm từ dự toán chi thường xuyên hằng năm của cơ sở giáo dục, nguồn học liệu dùng chung và các nguồn hợp pháp khác. Không được quy đổi kinh phí thành khoản thu bình quân theo đầu người học hoặc đặt điều kiện đóng góp để người học tham gia.
Hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học được thu kinh phí trên cơ sở tự nguyện đăng ký, theo hình thức dịch vụ hỗ trợ giáo dục ngoài học phí, bảo đảm công khai, minh bạch. Với cơ sở giáo dục công lập, mức thu phải theo danh mục và không vượt mức do UBND cấp tỉnh quyết định; cơ sở ngoài công lập thực hiện theo quy định pháp luật. Không thu tiền đối với nội dung giáo dục thuộc trách nhiệm bảo đảm của Nhà nước.
|Yêu cầu với nhân sự thực hiện
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Có phẩm chất đạo đức tốt, không trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm và am hiểu lĩnh vực kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục liên quan.
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Đối với nhà giáo của cơ sở giáo dục, phải đáp ứng chuẩn nghề nghiệp theo quy định, có năng lực chuyên môn phù hợp với nội dung được phân công. Trường hợp thực hiện nội dung ngoài môn học hoặc hoạt động giáo dục được phân công giảng dạy, nhà giáo phải được bồi dưỡng, tập huấn trước khi thực hiện.
Đối với người không phải là nhà giáo của cơ sở giáo dục, phải có hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ hoặc minh chứng năng lực chuyên môn phù hợp, được cơ sở giáo dục thẩm định trước khi phê duyệt. Những người này phải cam kết không thuộc diện bị cấm đảm nhiệm, hành nghề hoặc làm công việc liên quan đến trẻ em; được xác minh thông tin qua các kênh hợp pháp, đồng thời được tập huấn về kế hoạch giáo dục, quy tắc ứng xử và quy định bảo đảm an toàn cho người học.
Với chuyên gia, huấn luyện viên, vận động viên, nghệ nhân, nghệ sĩ, người có uy tín tại cộng đồng và những người không có văn bằng, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, người đứng đầu cơ sở giáo dục có trách nhiệm thẩm định, chịu trách nhiệm về năng lực, kinh nghiệm và nội dung giáo dục, bảo đảm phù hợp với mục tiêu giáo dục.