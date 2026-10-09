Theo quy định mới của Bộ GD-ĐT, hoạt động giáo dục tăng cường không thu tiền người học, trong khi hoạt động giáo dục theo nhu cầu phải dựa trên sự tự nguyện. Thông tư cũng quy định rõ hơn về kinh phí và điều kiện đối với nhân sự tham gia.

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư 85/2026/TT-BGDĐT quy định về hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

So với Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT (quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa), thông tư mới có nhiều điều chỉnh.

Học sinh tiểu học tại TPHCM.

Theo thông tư mới, các hành vi bị cấm gồm thu tiền của người học, cha mẹ hoặc người giám hộ dưới bất kỳ hình thức nào đối với hoạt động giáo dục tăng cường; thu ngoài danh mục, vượt mức do UBND cấp tỉnh quyết định hoặc không đúng quy định đối với hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học. Thông tư cũng nghiêm cấm ép buộc, vận động mang tính áp đặt hoặc gây áp lực dưới bất kỳ hình thức nào để người học tham gia các hoạt động giáo dục theo nhu cầu.

Dưới đây, VietNamNet so sánh những điểm mới của Thông tư 85 so với Thông tư 04 để độc giả tiện theo dõi: