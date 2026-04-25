Ngày 25/4, Sở Xây dựng Hà Nội ban hành phương án tổ chức giao thông, bố trí bãi đỗ xe phục vụ người dân và khách quốc tế vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan Cụm di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5.

Theo phương án, Hà Nội cấm ô tô khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe lực lượng vũ trang) lưu thông trên phố Hoàng Hoa Thám (đoạn Mai Xuân Thưởng – Ngọc Hà) và phố Ngọc Hà (đoạn Hoàng Hoa Thám – Lê Hồng Phong).

Các phương tiện này được phân luồng theo lộ trình: Mai Xuân Thưởng – Hoàng Hoa Thám – Hùng Vương – Hoàng Văn Thụ – Độc Lập – Chu Văn An – Lê Hồng Phong – Ngọc Hà – Hoàng Hoa Thám; đồng thời cấm quay đầu tại nút Ngọc Hà – Lê Hồng Phong.

Đối với xe hợp đồng trên 29 chỗ, đơn vị vận tải phải liên hệ Phòng CSGT Hà Nội để được hướng dẫn khi đón, trả khách vào giờ cao điểm.

Hà Nội bố trí 8 điểm đỗ xe quanh khu vực Ba Đình, gồm khuôn viên Bảo tàng Hồ Chí Minh, Công viên Bách Thảo, dốc Ngọc Hà, Hoàng thành Thăng Long, đường Yên Phụ – Nghi Tàm, sân vận động Quần Ngựa, đường Văn Cao và khu đất Vườn ươm dốc Lapho.

Thành phố yêu cầu lực lượng chức năng tăng cường phân luồng, xử lý vi phạm dừng, đỗ sai quy định, bảo đảm an toàn giao thông khu vực Lăng Bác.

Song song với việc bố trí các bãi đỗ xe, Hà Nội duy trì hoạt động xe buýt nhằm tạo thuận lợi cho người dân đi lại trong dịp nghỉ lễ.

Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) giữ nguyên biểu đồ chạy xe buýt, dự kiến thực hiện hơn 64.000 lượt xe; đồng thời bố trí 18 xe dự phòng, tăng cường gần 50 lượt trên 9 tuyến kết nối các bến xe và điểm trung chuyển để đáp ứng nhu cầu tăng cao.

Trong dịp lễ, người dân đi xe buýt được miễn phí vé.