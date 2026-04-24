Đầu giờ chiều thứ Sáu (24/4), dòng phương tiện từ trung tâm thành phố Hà Nội bắt đầu dồn ra các tuyến đường cửa ngõ. Kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) năm nay rơi vào Chủ nhật, người lao động được nghỉ bù 1 ngày.

Tại khu vực trước cửa Bến xe Giáp Bát (Hà Nội), lượng người và phương tiện tăng lên từng giờ.

Khoảng 16h30, tại nút giao Giải Phóng – Đỗ Mười (Hà Nội), chiều từ trung tâm thành phố ra Quốc lộ 1A đi các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa... ùn ứ. Ở chiều ngược lại, từ Đỗ Mười vào trung tâm thành phố, lưu lượng phương tiện cũng tăng cao.

Anh Mai Anh Tuấn (quê Thanh Hóa) cho biết, anh di chuyển từ Mai Dịch đến Khuất Duy Tiến gặp nhiều khó khăn, ước tính mất hơn 30 phút.

Cùng thời điểm, tại khu vực trước cửa Bến xe Nước Ngầm (phường Yên Sở), tình trạng ùn ứ cục bộ cũng xảy ra, dòng phương tiện nhích từng mét.

Đến gần 17h cùng ngày, lưu lượng phương tiện từ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vào trung tâm thành phố Hà Nội và lên Vành đai 3 trên cao cũng tăng đột biến. Tại điểm cuối cao tốc, ô tô xếp hàng khoảng 3km.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT, Bộ Công an) đã điều động cán bộ, chiến sĩ ra điểm cuối của cao tốc để phân luồng, điều tiết phương tiện.

Nhận định của cơ quan chức năng, lượng phương tiện rời thành phố về quê nghỉ lễ sẽ tiếp tục gia tăng vào sáng mai (25/4).

Trong dịp nghỉ lễ kéo dài 3 ngày, lực lượng CSGT khuyến cáo người dân chấp hành quy định về tốc độ, đi đúng làn đường và đặc biệt không sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông.