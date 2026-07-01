Từ 0h ngày 1/7, thành phố Hà Nội chính thức mở cổng tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 năm học 2026-2027. Đây là năm đầu tiên thành phố ứng dụng bản đồ số GIS trong tuyển sinh đầu cấp nhằm xác định khoảng cách từ nhà đến trường, hỗ trợ công tác phân bổ, điều tiết tuyển sinh và tạo thuận lợi cho cha mẹ học sinh khi đăng ký trực tuyến.

Theo kế hoạch, thời gian đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 từ 0h ngày 1/7 đến 24h ngày 3/7.

Tuyển sinh trẻ mầm non (3 đến 5 tuổi) từ 0h ngày 4/7 đến 24h ngày 6/7.

Tuyển sinh vào lớp 6 từ 0h ngày 7/7 đến 24h ngày 9/7.

Sau thời gian tuyển sinh trực tuyến, các cơ sở giáo dục tổ chức tuyển sinh trực tiếp từ ngày 12-18/7.

Sở GD-ĐT Hà Nội lưu ý cha mẹ cần theo dõi đầy đủ thông tin tuyển sinh do Sở GD-ĐT Hà Nội, UBND phường, xã và các cơ sở giáo dục công bố, thực hiện đăng ký tuyển sinh đúng thời gian quy định, kê khai thông tin chính xác, trung thực, đầy đủ để bảo đảm quyền lợi của học sinh trong quá trình xét tuyển và tiếp nhận hồ sơ.

Trường hợp cần hỗ trợ, cha mẹ học sinh truy cập Cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp của Thành phố Hà Nội tại địa chỉ https://tsdaucap.hanoi.gov.vn/lien-he, chọn mục “Liên hệ” để tra cứu số điện thoại, email bộ phận tuyển sinh của phường, xã theo địa bàn cư trú/tuyển sinh và liên hệ đúng đầu mối để được hướng dẫn, giải đáp kịp thời.