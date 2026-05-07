Chị Lều Thị Hoa hiện sinh sống ở tổ dân phố số 13, Tân Mai, Hà Nội. Theo dữ liệu cập nhật trên VNeID, sau khi thực hiện sáp nhập địa giới hành chính, nơi cư trú của gia đình chị thuộc phường Hoàng Mai.

Trước đó, khu vực này thuộc phường Tân Mai cũ, đúng tuyến vào Trường Tiểu học Tân Mai, vốn chỉ cách nhà chị khoảng 500m. Con lớn của chị đang học lớp 2 tại đây nên việc đưa đón khá thuận tiện.

Tuy nhiên, theo phương án tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027, con thứ hai của chị chuẩn bị vào lớp 1 có thể sẽ được phân tuyến sang Trường Tiểu học Tam Trinh. Trường này cách nhà 3-4 km và phải đi ngược hướng.

“Nếu phân tuyến như vậy thì việc đưa đón sẽ rất vất vả. Nhà tôi chỉ có hai vợ chồng, đều từ tỉnh lẻ lên Hà Nội làm việc, không có ông bà hỗ trợ. Chồng tôi lại thường xuyên bận rộn, không thể đưa đón con. Nếu hai con học hai trường khác nhau, nhà tôi buộc phải có một người chuyên đưa đón”, chị Hoa chia sẻ.

Phân tuyến tuyển sinh của phường Hoàng Mai.

Cùng chung nỗi lo này, chị Phạm Thu Trang, ở ngõ 66 Tân Mai, cho biết con chị sinh năm 2020, năm nay vào lớp 1. Trước đây, Trường Tiểu học Tân Mai thuộc phường Tân Mai, học sinh trong khu vực đều học tại ngôi trường này.

“Nhà tôi rất gần trường, ông bà chỉ cần đưa cháu qua cầu đi bộ là tới nơi. Nhưng nếu phải học ở Trường Tiểu học Tam Trinh cách 3-4 km sẽ rất vất vả. Học sinh lớp 1 không thể tự đi học, phụ huynh đi làm nên khó sắp xếp được thời gian đưa đón. Còn ông bà lớn tuổi cũng không thể đưa cháu đi xa như vậy, đi xe buýt lại đông đúc và phải chờ đợi lâu, như thế rất khổ cho con và ông bà”, chị Trang nói.

Theo chị Trang, cách phân tuyến như vậy phần nào chưa phù hợp với chủ trương “gần đâu học đó”. “Chúng tôi mong cơ quan chức năng có sự điều chỉnh linh hoạt hơn, tạo điều kiện để học sinh được học ở trường gần nhất, thuận tiện cho việc đi lại và sinh hoạt”, chị bày tỏ.

Trao đổi với VietNamNet, đại diện UBND phường Hoàng Mai cho biết Trường Tiểu học Tân Mai hiện thuộc phường Tương Mai, không nằm trong địa bàn phường Hoàng Mai. Do đó, học sinh tại các tổ dân phố từ 2 đến 21 sẽ được ưu tiên 1 là các trường trên địa bàn phường, trong trường hợp này là Trường Tiểu học Tam Trinh.

Trong trường hợp khoảng cách từ nhà đến Trường Tiểu học Tân Mai (ngoài địa bàn cư trú) gần hơn, phụ huynh có thể đăng ký theo diện ưu tiên 2 tại phường Tương Mai nếu trường còn chỉ tiêu.

Năm 2026, Hà Nội chính thức áp dụng bản đồ số GIS và trí tuệ nhân tạo trong tuyển sinh đầu cấp (mầm non, lớp 1, lớp 6) để phân tuyến. Theo đó, nguyên tắc ưu tiên số 1 là học sinh sẽ được đăng ký vào trường gần nơi ở nhất trên địa bàn. Trong trường hợp các phường giáp ranh có trường gần hơn so với trường gần nhất trên địa bàn cư trú, học sinh cũng được đăng ký vào các trường này.

Theo kế hoạch, lịch tuyển sinh trực tuyến lớp 1 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 3/7. Ngay sau đó, công tác tuyển sinh trẻ mầm non (từ 3 đến 5 tuổi) diễn ra từ ngày 4 đến 6/7. Tuyển sinh lớp 6 được tổ chức từ ngày 7-9/7. Thời gian tuyển sinh trực tiếp diễn ra từ ngày 12 đến 18/7.