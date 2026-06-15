Từ ngày 1/7, Hà Nội sẽ thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực Hồ Gươm và chợ đêm phố cổ, với các biện pháp khuyến khích hạn chế xe chạy xăng, điều tiết phương tiện theo khung giờ nhằm cải thiện chất lượng không khí.

Đây là nội dung của Đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1 đã được HĐND TP Hà Nội thông qua vào chiều nay. Giai đoạn đầu, từ ngày 1/7 đến 31/12/2026, thành phố thí điểm tại khu vực 1 và khu vực 2 thuộc phường Hoàn Kiếm.

Khu vực 1 được bao quanh bởi 11 tuyến phố gồm: Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân và Lý Thái Tổ.

Khu vực 2 được giới hạn bởi các tuyến phố: Hàng Đậu, Phùng Hưng, Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Trần Quang Khải và Trần Nhật Duật.

Khu vực dự kiến triển khai vùng phát thải thấp từ ngày 1/7

Theo đề án, mục tiêu của giai đoạn đầu là hình thành mô hình vùng phát thải thấp, nâng cao nhận thức và mức độ sẵn sàng tham gia của người dân, doanh nghiệp, đồng thời thu thập dữ liệu phục vụ đánh giá hiệu quả trước khi triển khai trên diện rộng.

Trong thời gian thí điểm, các biện pháp hạn chế phương tiện chủ yếu theo hướng tuyên truyền, vận động và khuyến khích chuyển đổi sang phương tiện xanh.

Vùng phát thải thấp là khu vực được xác định nhằm hạn chế các phương tiện giao thông gây ô nhiễm môi trường để cải thiện chất lượng không khí. Việc triển khai đề án nhằm kiểm soát và giảm thiểu khí thải từ giao thông, cải thiện chất lượng không khí, đặc biệt là bụi mịn PM2.5; góp phần giảm phát thải khí nhà kính và thực hiện các cam kết của Việt Nam về ứng phó biến đổi khí hậu.

Tại khu vực 1, Hà Nội tiếp tục duy trì các quy định hiện hành của không gian đi bộ Hồ Gươm. Theo đó, toàn bộ xe máy, xe gắn máy và ô tô bị cấm lưu thông từ 19h-24h các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần. Xe ưu tiên và phương tiện có giấy phép được phép hoạt động 24/24 giờ.

Thành phố khuyến khích hạn chế hoạt động của xe ôm công nghệ sử dụng xăng. Đối với xe máy cá nhân không kinh doanh, Hà Nội khuyến khích hạn chế lưu thông xe máy sản xuất hoặc nhập khẩu trước năm 2008 và xe gắn máy sản xuất hoặc nhập khẩu trước năm 2016. Thành phố vận động người dân chuyển đổi sang phương tiện xanh hoặc sử dụng giao thông công cộng.

Với xe buýt, ô tô chở học sinh và xe đưa đón cán bộ, công nhân viên, thành phố khuyến khích chuyển đổi sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh hoặc đạt tiêu chuẩn khí thải mức 4 trở lên.

Đối với ô tô chạy xăng trên 16 chỗ, trừ xe buýt và xe đưa đón học sinh, cán bộ, công nhân viên, chỉ được hoạt động ngoài giờ cao điểm (từ 6h đến 9h và từ 16h đến 19h30). Trường hợp lưu thông trong giờ cao điểm phải được công an thành phố chấp thuận bằng văn bản.

Ô tô tải dưới 2 tấn chỉ được hoạt động ngoài giờ cao điểm; xe tải từ 2 đến 3,5 tấn chỉ được lưu thông từ 21h đến 6h hôm sau. Xe tải trên 3,5 tấn chỉ được phép hoạt động trong khung giờ này, ngoài thời gian trên phải được cơ quan chức năng cho phép.

Từ năm 2027 bắt đầu siết chặt phương tiện

Giai đoạn 2, từ ngày 1/1 đến 31/12/2027, Hà Nội mở rộng phạm vi thí điểm sang khu vực 3, bao gồm địa bàn phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam.

Khu vực này được bao quanh bởi 14 tuyến phố gồm: Nguyễn Du, Hàn Thuyên, Trần Hưng Đạo, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Hàng Đậu, Cửa Đông, Lý Nam Đế, Tôn Thất Thiệp, Điện Biên Phủ, Hàng Bông, Cửa Nam và Lê Duẩn.

Chiều nay, Đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1 đã được HĐND TP Hà Nội thông qua

Sau giai đoạn tuyên truyền và chuẩn bị hạ tầng, thành phố bắt đầu áp dụng các biện pháp hạn chế mạnh hơn. Theo đó, xe ôm công nghệ chạy xăng sẽ bị cấm lưu thông trong vùng phát thải thấp; ô tô không đạt tiêu chuẩn khí thải mức 4 trở lên cũng không được phép hoạt động.

Hà Nội đồng thời cấm xe tải trên 3,5 tấn lưu thông trong khu vực này. Đến giai đoạn 3, từ năm 2028 đến hết năm 2029, vùng phát thải thấp sẽ được mở rộng ra toàn bộ vành đai 1 và duy trì từ năm 2030 trở đi.

Phạm vi vành đai 1 gồm 9 phường, được giới hạn bởi các tuyến đường Hoàng Cầu, Đê La Thành, Ô Chợ Dừa, Xã Đàn, Đại Cồ Việt, Trần Khát Chân, Nguyễn Khoái, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Yên Phụ, Nghi Tàm, Âu Cơ, An Dương Vương, Lạc Long Quân, Bưởi và Cầu Giấy.

Ngoài các biện pháp đã áp dụng ở hai giai đoạn trước, thành phố sẽ bổ sung quy định cấm xe máy sử dụng xăng không đạt tiêu chuẩn khí thải mức 3 trở lên lưu thông trong vùng phát thải thấp.