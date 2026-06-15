Sáng nay, Hà Nội tiếp tục chương trình kỳ họp chuyên đề HĐND TP. Ông Dương Đức Tuấn, Phó chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội thay mặt UBND TP Hà Nội trình bày, báo cáo tiếp thu giải trình trước các đại biểu về nội dung trên.
Tờ trình nêu quy định số lượng, việc thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác; số lượng, cơ cấu ủy viên UBND TP, ủy viên UBND cấp xã để HĐND TP Hà Nội xem xét thông qua.
Số lượng cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND TP Hà Nội hiện có 15 sở, 2 tổ chức hành chính. Mô hình và số lượng cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP theo quy định khung chung của Chính phủ hiện chưa bao quát hết hoặc chưa thể chuyên môn hóa sâu đối với các lĩnh vực quản lý đặc thù, mới phát sinh (như quản trị đô thị thông minh, phát triển không gian ngầm, điều phối liên vùng, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; giải quyết các điểm nghẽn của TP...).
Khối lượng hồ sơ hành chính, văn bản chỉ đạo điều hành mà cơ quan chuyên môn và các thành viên UBND TP phải gánh vác là cực kỳ lớn, dẫn đến tình trạng quá tải cục bộ, kéo dài thời gian xử lý công việc.
UBND TP Hà Nội cho hay, từ thực tế này đòi hỏi phải có một cơ chế linh hoạt, cho phép quy định khung số lượng tổ chức hành chính; quyết định thay đổi tên gọi, điều chỉnh chức năng của các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc phạm vi quản lý toàn TP.
UBND TP Hà Nội đề xuất đối với số lượng cơ quan chuyên môn, dự kiến quy định khung tối đa được thành lập không quá 18 sở (tăng 3 sở, tương ứng tăng 20% số lượng tổ chức so với 15 sở hiện nay).
Trước mắt, các cơ quan, đơn vị đang báo cáo UBND TP xem xét các phương án thành lập Sở An toàn thực phẩm phù hợp với chủ trương của Trung ương.
Đối với các tổ chức hành chính khác, dự kiến quy định khung tối đa được thành lập không quá 3 tổ chức (tăng 1 đơn vị so với 2 tổ chức hành chính hiện nay, gồm Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ban quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp TP).
Đối với chính quyền cấp xã, UBND TP Hà Nội cho hay, hiện nay, số lượng phòng chuyên môn còn chưa phù hợp, chưa đáp ứng với yêu cầu thực tiễn sau sắp xếp. Mặt khác, Hà Nội đang rà soát, dự kiến thực hiện mô hình trung tâm Phục vụ hành chính công 2 cấp, xác định trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã là 1 tổ chức hành chính thuộc UBND cấp xã. Do vậy, việc tăng khung số lượng cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp xã là rất cần thiết hiện nay.
Theo tờ trình, số lượng tổ chức hành chính thuộc cấp xã được quy định tăng lên tối đa không quá 5 cơ quan chuyên môn; không quá 2 tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp xã.
5 cơ quan chuyên môn được thành lập, gồm: Văn phòng HĐND và UBND cấp xã; 2 phòng chuyên môn thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội; 2 phòng chuyên môn thuộc lĩnh vực kinh tế, hạ tầng và đô thị.
Hà Nội dự kiến sẽ thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã.
Giám đốc sở không nhất thiết là ủy viên
Về số lượng ủy viên UBND TP, thực tế hiện nay, cơ cấu ủy viên UBND TP thường bao gồm toàn bộ giám đốc sở, ngành là thành viên ủy ban. Cách tổ chức này bảo đảm tính bao quát, nhưng đồng thời dẫn đến tình trạng nhiều nội dung xin ý kiến tập thể UBND TP không trực tiếp liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của một số sở, ngành; làm kéo dài quy trình xử lý công việc, giảm tính linh hoạt và kịp thời trong quyết sách.
“Do đó, cần thiết quy định số lượng và cơ cấu ủy viên theo hướng không mặc định tất cả giám đốc sở đều là ủy viên UBND, mà xác định thành phần trên cơ sở yêu cầu quản lý, tính chất đô thị đặc biệt của Thủ đô và khối lượng, phạm vi công việc thực tế, sẽ góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao trách nhiệm cá nhân, tăng hiệu quả thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền tập thể UBND TP”, tờ trình nêu.