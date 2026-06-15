Trong dự thảo nghị quyết lần đầu, đối tượng, phạm vi được hưởng chính sách hỗ trợ cũng như các chính sách hỗ trợ đa dạng hơn. Cụ thể, mức hỗ trợ là 20% giá trị xe mua mới nhưng tối đa không quá 5 triệu đồng đối với hộ thông thường; 100% đối với hộ nghèo nhưng không quá 20 triệu đồng; 80% nhưng không quá 15 triệu đồng đối với hộ cận nghèo.
Chiều nay, tại kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn đã báo cáo giải trình nhiều nội dung thuộc nhóm lĩnh vực Văn hóa - Xã hội. Nội dung được quan tâm đặc biệt liên quan tới việc hỗ trợ chuyển đổi xe xăng sang xe điện.
Trước đó, trong thảo luận tổ, có ý kiến đại biểu yêu cầu cung cấp số liệu thực tế số hộ nghèo đang sở hữu xe cũ thuộc đối tượng chính sách và tổng dự toán ngân sách đến năm 2027 là bao nhiêu.
Các đại biểu cũng đặt câu hỏi “dù được hỗ trợ 20 triệu đồng, người nghèo lấy đâu ra nguồn tiền đối ứng để mua xe mới? Cần làm rõ phương án lồng ghép (tín dụng, hãng xe hỗ trợ giá) để chính sách đi vào thực tế? Một số ý kiến cũng đặt ra vấn đề, hiện nay, Hà Nội gần như không còn hộ nghèo, đề nghị cần đánh giá kỹ lại đối tượng này.
Về vấn đề này, ông Dương Đức Tuấn cho hay, theo quyết định số 740 ngày 13/2/2026, trên địa bàn Thành phố không còn hộ nghèo và còn 7.565 hộ cận nghèo.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, dự kiến trong năm 2026 sẽ điều chỉnh chuẩn nghèo đa chiều và có thể phát sinh khoảng 10.000 hộ nghèo (trong đó 7.565 hộ cận nghèo theo Quyết định số 740 có thể chuyển thành hộ nghèo theo chuẩn mới).
Để bảo đảm tính ổn định, hiệu lực và hiệu quả của nghị quyết, tránh phải sửa đổi, bổ sung khi phát sinh hộ nghèo, cơ quan soạn thảo đã quy định chính sách hỗ trợ đối với nhóm này. Với giả định 70% số hộ nghèo thực hiện chuyển đổi phương tiện trong năm 2027 và mức hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng, kinh phí dự kiến khoảng 140 tỷ đồng.
Ông Tuấn thông tin: "Thành phố hiện nay không còn hộ nghèo. Nhưng với chuẩn nghèo đa chiều có thể có những hộ chưa nghèo sẽ rơi xuống nghèo, hoặc hộ cận nghèo chuyển hóa".
Về khả năng bố trí phần kinh phí đối ứng, UBND TP Hà Nội cho hay, trong quá trình xây dựng chính sách, cơ quan soạn thảo đã khảo sát giá xe máy điện trên thị trường. Với khoảng 20 triệu đồng, người dân có thể lựa chọn một số mẫu xe máy điện phổ thông, đáp ứng nhu cầu đi lại cơ bản và bảo đảm chất lượng sử dụng.
Mức hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng được xác định nhằm tạo điều kiện để hộ nghèo chuyển đổi phương tiện mà không phải bố trí thêm kinh phí, đồng thời phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực của Thành phố và bảo đảm công bằng trong thực hiện chính sách.
Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành xanh hóa toàn bộ hệ thống xe buýt, trong đó các phương tiện đầu tư mới sẽ là xe buýt điện.
Theo đề xuất, người dân sử dụng xe buýt trong khu vực Vành đai 1 sẽ được miễn toàn bộ tiền vé. Chính sách này không chỉ áp dụng với cư dân sinh sống trong Vành đai 1 mà cả những người từ khu vực khác di chuyển vào Vành đai 1 bằng xe buýt.
Thành phố dự kiến trong tháng 6 hoặc tháng 7 sẽ triển khai thẻ vé điện tử AFC trên 5 tuyến xe buýt hoạt động trong khu vực Vành đai 1 để thực hiện chính sách miễn phí vé cho hành khách.