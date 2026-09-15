Sáng 15/9, Hà Nội có mưa lớn kéo dài đúng vào giờ cao điểm, khiến giao thông trên nhiều tuyến đường ùn tắc.

7h30 tại phố Tố Hữu, đoạn qua nút giao Vũ Trọng Khánh - cầu Mộ Lao (phường Đại Mỗ), phương tiện di chuyển khó khăn.

Còn tại khu vực cầu Vĩnh Tuy - Cổ Linh (hướng đi Đàm Quang Trung), lưu lượng phương tiện đông bị dồn cục bộ do một đoạn đường bị úng ngập.

Công nhân của Công ty TNHH Một thành viên thoát nước Hà Nội đã ứng trực để hướng dẫn phương tiện vượt quả điểm ngập.

Anh Nguyễn Lê Lâm (trú tại Long Biên, Hà Nội) cho biết, trời mưa lại phải vượt qua điểm ngập úng nên việc đi lại rất khó khăn. Anh đã xin cơ quan cho đi làm muộn.

Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ ứng trực tại điểm úng ngập này để đảm bảo giao thông, hướng dẫn phương tiện di chuyển an toàn.

Tại các tuyến đường khác như Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển, Lê Văn Lương, Phạm Hùng... cũng rơi vào cảnh ùn tắc kéo dài.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 15/9 tại Hà Nội còn có mưa to đến rất to và giông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.