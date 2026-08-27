Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị có tổng chiều dài khoảng 36,3km, điểm đầu tại khu vực hầm Kim Liên, điểm cuối tại nút giao Cầu Giẽ thuộc xã Đại Xuyên.

Dự án được đầu tư với quy mô hiện đại, mặt cắt ngang 90m, gồm 16 làn xe, là một trong những công trình hạ tầng giao thông trọng điểm của Thủ đô Hà Nội.

Đoạn tuyến đi qua xã Đại Xuyên có chiều dài 3,8km, qua các thôn An Hòa, Đông Đoài và Cổ Trai với tổng diện tích đất thu hồi 235.098,9m², ảnh hưởng đến khoảng 585 hộ gia đình và cá nhân.

Dự án mở rộng QL1A đoạn qua xã Đại Xuyên ảnh hưởng 585 hộ dân. Ảnh: UBND xã Đại Xuyên

Để phục vụ công tác thu hồi đất, đoạn tuyến qua xã Đại Xuyên được chia thành 15 tờ bản đồ giải phóng mặt bằng (GPMB). Theo kế hoạch, công tác GPMB phải hoàn thành trong tháng 9/2026.

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Đại Xuyên Nguyễn Viết Hải cho biết, hiện nay, xã đã tiếp nhận 8/15 tờ bản đồ GPMB để kiểm kê, kiểm đếm.

"Đối với các tờ bản đồ đã tiếp nhận, chúng tôi hoàn thành khoảng 60-70% khối lượng công việc", ông Hải thông tin.

Theo ông Hải, một trong những khó khăn lớn hiện nay là xác định nguồn gốc đất. Qua nhiều thời kỳ, tình trạng người dân mua bán, chuyển nhượng nhưng không thực hiện đầy đủ thủ tục ủy quyền khiến việc xác định chủ sử dụng và nguồn gốc đất mất nhiều thời gian.

Phát động cao điểm GPMB

Chủ tịch UBND xã Đại Xuyên Hoàng Tuân cho biết, ngay từ giai đoạn lập kế hoạch, địa phương đã xây dựng trước nhiều phương án, kịch bản để khi triển khai có thể nhanh chóng tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, xã cũng đưa ra các chương trình hành động cụ thể như phát động chiến dịch cao điểm 30 ngày GPMB dự án QL1A.

"Chúng tôi thành lập Ban chỉ đạo về công tác GPMB do Bí thư Đảng ủy xã làm Trưởng ban cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính quyền nhằm đẩy nhanh công tác GPMB", ông Tuấn nhấn mạnh.

Xã Đại Xuyên đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Ảnh: UBND xã Đại Xuyên

Theo vị Chủ tịch UBND xã Đại Xuyên, công tác GPMB được thực hiện theo hình thức "cuốn chiếu", tức tờ bản đồ GPMB ra đến đâu, xã sẽ thực hiện công tác kiểm đếm, triển khai đến đó. Cùng với đó, lãnh đạo xã sẽ thường xuyên trực tiếp xuống hiện trường để trực tiếp kiểm tra, đốc thúc và có phương án điều chỉnh khi cần thiết.

Ông Tuân cho biết, một giải pháp rất quan trọng để đẩy mạnh GPMB tại địa phương chính là tuyên truyền.

"Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã hàng ngày sẽ phát thanh các bản tin liên quan tới công tác GPMB, điểm lại những khu vực đã hoàn thành GPMB để tạo hiệu ứng lan tỏa trên toàn địa bàn", ông Tuân nói.

Cùng với đó, các hội đoàn thể, trưởng thôn cũng được huy động để tuyên truyền, cung cấp thông tin tới những hộ dân bị ảnh hưởng.

Bên cạnh công tác GPMB, xã Đại Xuyên cũng khẩn trương triển khai việc chi trả tiền bồi thường. Hiện xã đã phê duyệt 149 phương án bồi thường đối với 181 thửa đất và tiến hành chi trả đền bù GPMB đợt 1 cho các hộ dân với tổng số tiền hơn 21 tỷ đồng.

Xã cũng tiếp tục trình văn bản lên UBND TP Hà Nội đề nghị bố trí kinh phí để tiếp tục giải ngân.