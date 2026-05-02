UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn.

Trong đó, đáng chú ý là đề xuất hạn chế mạnh xe ôm và shipper sử dụng nhiên liệu hóa thạch tại các vùng phát thải thấp.

Theo dự thảo, xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa sử dụng nền tảng phần mềm, ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải bị cấm lưu thông trong vùng phát thải thấp của Hà Nội.

Ảnh minh hoạ: Đình Hiếu

Đồng thời, các tổ chức này cũng được yêu cầu khóa tài khoản có thời hạn trên phần mềm, ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải đối với trường hợp người điều khiển vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ hoặc vi phạm quy định dừng, đỗ tại các vị trí chờ, đón trả khách, xếp dỡ hàng hóa khi có thông báo bằng văn bản của lực lượng chức năng hoặc UBND xã, phường.

Xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa, không sử dụng nền tảng phần mềm, ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải, bị cấm lưu thông trong vùng phát thải thấp theo khung giờ, thời điểm quy định. Ngoài các khung giờ, thời điểm bị cấm, các phương tiện này được lưu thông khi đáp ứng quy chuẩn khí thải theo lộ trình do Chính phủ hoặc TP ban hành.

Xe đạp công cộng được phép hoạt động 24/24 theo tổ chức giao thông. Xe xích lô du lịch chỉ được phép hoạt động trên các tuyến đường, điểm dừng, đỗ đón trả khách do TP quyết định.

Bản đồ khu vực Hà Nội dự kiến triển khai vùng phát thải thấp từ ngày 1/7

Dự thảo đồng thời đặt trách nhiệm kiểm soát lên các doanh nghiệp công nghệ. Theo đó, đơn vị cung cấp ứng dụng không được phép điều phối chuyến xe đối với phương tiện chạy xăng đi vào vùng phát thải thấp. Các nền tảng cũng phải bảo đảm hiển thị đầy đủ thông tin chuyến đi, giá cước và kết nối dữ liệu với cơ quan quản lý.

Bên cạnh việc siết khu vực hoạt động, Hà Nội dự kiến quy hoạch các điểm chờ, đón khách và xếp dỡ hàng hóa dành cho xe ôm, shipper tại các khu vực công cộng, do chính quyền địa phương đề xuất, nhằm bảo đảm trật tự giao thông.

Dự thảo cũng yêu cầu người điều khiển phương tiện kinh doanh vận chuyển tích hợp giấy tờ xe và giấy phép lái xe vào tài khoản định danh điện tử, đồng thời tuân thủ các quy định về an toàn giao thông và vận chuyển hàng hóa.

Hà Nội khuyến khích cá nhân tham gia kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ tham gia, thành lập các tổ chức (hợp tác xã, hội nghề nghiệp) hoặc ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp vận tải đường bộ để bảo đảm quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động.

Quy định trên được xây dựng trong bối cảnh Hà Nội triển khai chính sách vùng phát thải thấp, hướng tới giảm ô nhiễm không khí và từng bước điều chỉnh hoạt động vận tải cá nhân trong đô thị. Nếu được thông qua, đây sẽ là thay đổi lớn đối với lực lượng xe ôm và shipper sử dụng phương tiện chạy xăng trên địa bàn.