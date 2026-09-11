Hà Nội vừa công bố phương án tuyến, vị trí tuyến đường bộ Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500. Theo hồ sơ, trục đường được xây dựng mới, đi song song và cơ bản bám theo hai bên đê tả, hữu sông Hồng.

Trong đó, tuyến phía tả ngạn bắt đầu tại nút giao với cầu Hồng Hà, thuộc xã Mê Linh; kết thúc tại ranh giới TP Hà Nội, thuộc xã Bát Tràng. Tuyến dài khoảng 35,04km, đi qua 7 xã, phường gồm Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng.

Cấu trúc giao thông đường bộ thành phố Hà Nội là vành đai và hướng tâm

Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, đây là đường trục chính đô thị. Phần đường chính gồm 6 làn xe cơ giới, vận tốc thiết kế 80km/h; đường gom 4 làn, vận tốc thiết kế 60km/h.

Hầm kín dài 2,3km qua khu vực hai cầu

Nội dung đáng chú ý nhất trong phương án là đoạn tuyến từ đầu cầu Long Biên đến sau cầu Chương Dương, dài khoảng 2,3km, được đề xuất xây dựng dưới dạng hầm kín. Bề rộng hầm gồm 6 làn xe cơ giới. Tổng cộng bề rộng nền đường trong lòng hầm là 55,5m.

Theo đơn vị tư vấn, khoảng cách từ mặt đất tự nhiên đến đáy dầm cầu Long Biên và Chương Dương chỉ khoảng 2,5-3,5m. Vì vậy, phương án đi hầm được lựa chọn để tuyến đại lộ vượt qua khu vực hai cầu.

Dù đi qua khu vực cầu Long Biên và Chương Dương, đại lộ phía tả sông Hồng không kết nối trực tiếp với hai cầu này. Cầu Long Biên và cầu Chương Dương được xác định vượt trực thông qua tuyến.

Tương tự, cầu Thăng Long cũng vượt trực thông và không kết nối với đại lộ phía tả ngạn.

Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được đề xuất xây dựng mới, trên cơ sở đi song song và cơ bản bám theo 2 bên đê Tả, Hữu sông Hồng.

Trong khi đó, tại cầu Nhật Tân, Vĩnh Tuy và Thanh Trì, Hà Nội dự kiến bố trí các nút giao liên thông khác mức dạng hoa thị biến thể, có đầy đủ nhánh rẽ trái và rẽ phải (dạng nút Cổ Linh cao tốc Hà Nội Hải Phòng với đường Vành Đai III).

Với những cầu đang thi công, nút giao phía tả ngạn cầu Hồng Hà được đề xuất theo dạng hoa thị biến thể; cầu Thượng Cát là nút hoa thị hoàn chỉnh.

Theo thiết kế đã được phê duyệt, cầu Tứ Liên hiện mới bố trí điểm chờ kết nối với tuyến đường quy hoạch tại trụ P42 trong giai đoạn một. Khi xây dựng đại lộ cảnh quan sông Hồng, các nhánh nút giao sẽ được hoàn thiện và đấu nối vào vị trí chờ này.

Tại cầu Trần Hưng Đạo, đại lộ sẽ kết nối với đường hai bên cầu thông qua các nhánh lên, xuống. Phương án cũng đề xuất dịch điểm mở chờ kết nối trên cầu về phía Hà Nội khoảng 130m.

Các cầu còn nằm trong quy hoạch chưa được xác định chính xác vị trí và hình thức vượt sông, nên chưa bố trí kết nối liên thông với đại lộ. Giải pháp nút giao sẽ được nghiên cứu khi triển khai từng dự án cầu.

Đại lộ rộng nhất 73,5m

Mặt cắt đại lộ được thiết kế khác nhau tùy từng khu vực.

Tại các đoạn đi sát đê tả sông Hồng, tuyến chính gồm 6 làn xe cơ giới; phía bên phải bố trí đường bên 2 làn, còn đường đê hiện hữu được sử dụng làm đường bên trái. Nền đường rộng khoảng 54m, trong đó hè phía bên phải rộng 9m để lát hè và bố trí hạ tầng kỹ thuật.

Những đoạn đi xa đê có 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính và 4 làn trên hai đường bên. Hè đường mỗi bên rộng 9m, tổng bề rộng nền đường lên tới 73,5m.

Đoạn từ chân cầu Bắc Cầu đến đầu cầu Thăng Long được thu hẹp mặt cắt xuống 49,5m, gồm 6 làn xe cơ giới, hai làn hỗn hợp và hè rộng 3m mỗi bên. Việc thu hẹp nhằm tránh ảnh hưởng đến khu vực đền Núi, đền Rừng và đền Mẫu Thoải Phúc Xá.

Đoạn đi trùng đê Bát Tràng có nền đường rộng 44,5m. Phương án tận dụng đường đê Bát Tràng và đường gom hiện trạng làm đường song hành với 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính.

Tại vị trí vượt sông Đuống, Hà Nội đề xuất xây cầu rộng khoảng 60m cho hai chiều. Mỗi chiều bố trí phần đường chính, đường bên và hè dành cho người đi bộ.

Nguyên tắc thiết kế là ưu tiên tránh đất quốc phòng, an ninh và các công trình tôn giáo. Trường hợp cần thiết phải đi qua, đơn vị thực hiện phải có ý kiến thống nhất của cơ quan có thẩm quyền.

Hồ sơ cũng yêu cầu rà soát các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi như đường điện, thông tin và cáp quang để bảo đảm hoạt động bình thường hoặc di chuyển theo quy hoạch.

Tại những nơi tuyến đường cắt qua mương tưới, tiêu, dự án phải có giải pháp thay thế, di chuyển hoặc hoàn trả, bảo đảm khả năng thoát nước và hoạt động sản xuất nông nghiệp của địa phương.

Theo hồ sơ công bố, vị trí tuyến và chỉ giới đường đỏ vẫn có thể tiếp tục được rà soát, vi chỉnh trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Các thông số cụ thể của mặt cắt cũng sẽ được xác định chính xác ở giai đoạn lập dự án và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

17 cây cầu cắt qua Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng - Kết nối trực tiếp: + Tuyến Tả Hồng: Cầu Hồng Hà, Liên Trung, Thượng Cát, Nhật Tân, Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Vĩnh Tuy và cầu Thanh Trì. + Tuyến Hữu Hồng: Cầu Hồng Hà, Thượng Cát, Nhật Tân, Tứ Liên, Chương Dương, Thanh Trì và cầu Ngọc hồi.

- Không kết nối trực tiếp cầu hiện có: + Tuyến Tả Hồng: Cầu Thăng Long, Long Biên, Chương Dương. + Tuyến Hữu Hồng: Cầu Thăng Long, Long Biên, Vĩnh Tuy, Mễ Sở.

- Các vị trí cầu quy hoạch: Liên Trung, Tàm Xá, Cự Khối, Bát Tràng, Khuyến Lương, chưa xác định chính xác vị trí và hình thức vượt sông (cầu, hầm). Các vị trí này không nằm trong các trục vành đai ưu tiên nên sẽ không kết nối liên thông với Trục đại lộ cảnh quan, sẽ được nghiên cứu khi đầu tư xây dựng cầu.