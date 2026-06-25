Chiều 25/6, tại họp báo của UBND TP Hà Nội, ông Nguyễn Tiến Thiết, Chánh Văn phòng, người phát ngôn UBND TP, đã thông tin về vụ cụ bà 97 tuổi gặp khó khăn khi làm thủ tục ủy quyền nhận lương hưu tại Điểm phục vụ hành chính công số 3, phường Ngọc Hà.

Theo ông Thiết, thời gian qua, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP đã tiếp nhận và phối hợp giải quyết nhiều thủ tục hành chính. Đội ngũ cán bộ cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cho người dân và doanh nghiệp.

"Tuy nhiên, vụ việc xảy ra tại Điểm phục vụ hành chính công phường Ngọc Hà khi giải quyết thủ tục cho một cán bộ hưu trí gần 80 năm tuổi Đảng là điều rất đáng tiếc", ông Thiết nói.

Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội Nguyễn Tiến Thiết thông tin tại cuộc họp báo

Người phát ngôn UBND TP Hà Nội cho biết, ngay sau vụ việc, Thường trực Thành ủy và UBND TP đã chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công cùng các đơn vị liên quan khẩn trương chấn chỉnh.

Theo đó, thành phố yêu cầu quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về trách nhiệm phục vụ nhân dân, thực hiện nghiêm văn hóa công vụ; đồng thời rà soát toàn diện hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công và việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ.

Cùng với đó, Hà Nội yêu cầu tiếp tục hoàn thiện quy trình tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết thủ tục hành chính theo hướng tinh gọn, giảm tối đa các khâu trung gian, kịp thời khắc phục những bất cập phát sinh.

Ông Thiết cho biết thành phố cũng yêu cầu nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ trực tiếp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

"Khi việc xác minh hoàn tất, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, các cơ quan của thành phố sẽ tiếp tục thông tin đầy đủ đến báo chí", ông Thiết nói.

Trước đó, như VietNamNet phản ánh, ngày 22/6, ông V.H. đến Điểm phục vụ hành chính công số 3, khu vực phường Ngọc Hà để làm thủ tục ủy quyền nhận lương hưu thay mẹ là bà N.T.T.H. (97 tuổi), cán bộ tiền khởi nghĩa, gần 80 năm tuổi Đảng, do giấy ủy quyền trước đó đã hết hiệu lực.

Theo phản ánh của gia đình, trong quá trình xác minh qua cuộc gọi video, cách giao tiếp của một nữ cán bộ và việc yêu cầu hai người con của cụ bà đến trụ sở để hoàn tất thủ tục đã khiến gia đình bức xúc.

Sau đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công Chi nhánh số 3 cử cán bộ đến tận nhà hoàn tất thủ tục, xin lỗi gia đình và tổ chức họp rút kinh nghiệm. Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan, đồng thời chấn chỉnh thái độ phục vụ công dân trên toàn hệ thống.