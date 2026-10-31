UBND xã Ba Vì vừa công bố sơ đồ vị trí, ranh giới lập quy hoạch Công viên Safari Ba Vì với diện tích khoảng 299,5ha, bác bỏ thông tin dự án được mở rộng lên 580ha.

Ngày 31/10, UBND xã Ba Vì công bố sơ đồ vị trí, ranh giới lập quy hoạch dự án xây dựng Công viên Safari Ba Vì theo Quyết định số 5648 của UBND TP Hà Nội.

Theo sơ đồ ban hành kèm quyết định, khu vực lập quy hoạch rộng khoảng 299,5ha. Chính quyền địa phương khẳng định thông tin dự án được mở rộng lên 580ha đăng tải trên một số trang mạng không chính thống là không chính xác.

UBND xã Ba Vì giao Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã đăng tải thông tin, sơ đồ ranh giới dự án trên cổng thông tin điện tử và các trang mạng xã hội chính thức, giúp người dân, đặc biệt là các hộ có đất trong khu vực, nắm bắt thông tin.

Safari Ba Vì do Tập đoàn Sun Group triển khai tại xã Ba Vì, cách trung tâm Hà Nội khoảng 60km về phía tây. Khu vực dự án nằm ngoài phạm vi Vườn quốc gia Ba Vì, tách biệt với không gian rừng được bảo tồn.

Sơ đồ ranh giới dự án đầu tư Công viên Safari Ba Vì

Công viên được định hướng phát triển theo mô hình kết hợp sinh thái, bảo tồn động vật, trải nghiệm thiên nhiên, giáo dục môi trường và dịch vụ du lịch. Theo phương án được giới thiệu, cây xanh và mặt nước chiếm 81,8% diện tích, bố trí xen kẽ giữa các phân khu nhằm tạo hành lang sinh thái và môi trường sống cho động vật.

Dự án dự kiến sử dụng khoảng 400-500 lao động trong giai đoạn xây dựng và 700-1.000 người khi đi vào vận hành. Người dân địa phương được định hướng tham gia thông qua các chương trình đào tạo nghề, ưu tiên tuyển dụng, cung cấp dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm đặc trưng.

Theo yêu cầu đặt ra, các chức năng thương mại, dịch vụ, lưu trú và nghỉ dưỡng (nếu có) phải có quy mô phù hợp, đóng vai trò hỗ trợ hoạt động Safari, không làm biến đổi tính chất khu vực thành khu đô thị hoặc khu nghỉ dưỡng độc lập. Việc phát triển cũng phải bảo đảm sức chịu tải môi trường và khả năng đáp ứng của hạ tầng kỹ thuật, giao thông.

Trước đó, ngày 9/10, Safari Ba Vì nằm trong danh mục 18 công trình, dự án tiêu biểu được Hà Nội công bố khánh thành, khởi công và triển khai trên địa bàn.

Hà Nội được gì khi nhập thêm 3 xã, mở rộng hơn 4.000ha về phía Phú Thọ? Theo nhìn nhận của GS. Đặng Hùng Võ, vùng giáp ranh giữa Phú Thọ và Hà Nội có sự liên hệ với quần thể Ba Vì và Vườn quốc gia Ba Vì. Nơi đây có nhiều dư địa để phát triển khi sáp nhập về Hà Nội.