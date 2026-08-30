Phường Ô Chợ Dừa (TP Hà Nội) đang chuẩn bị triển khai Dự án đầu tư xây dựng bãi đỗ xe - nhà để xe, cây xanh, vườn hoa khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan tại dải đất xen kẹt giữa tuyến Vành đai 1 và đường La Thành, đoạn Hoàng Cầu đến Láng Hạ.

Ghi nhận vào chiều ngày 30/8, một ngôi nhà nằm trên dãy nhà xen kẹt này đang được phá dỡ. Toàn bộ phần mái và tường của ngôi nhà gần như đã được tháo dỡ hoàn toàn.

Ngôi nhà được phá dỡ trong chiều 30/8. Ảnh: Kiều Oanh

Máy xúc và nhiều công nhân được huy động để thực hiện phá dỡ nốt phần chân tường và nền công trình.

Đại diện UBND phường Ô Chợ Dừa cho biết, dự án có 164 hộ dân bị ảnh hưởng, đến nay 37 hộ đã tự nguyện làm đơn bàn giao mặt bằng và được phường hỗ trợ tháo dỡ, di chuyển tài sản theo quy định.

Các công nhân đang tiếp tục phá dỡ các hạng mục còn lại của ngôi nhà. Ảnh: Kiều Oanh

Ngoài hỗ trợ các hộ dân tháo dỡ, di chuyển tài sản, phường cũng tiếp tục trực tiếp tuyên truyền, giải thích để các hộ dân nắm rõ phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và những nội dung liên quan đến quyền lợi của người dân.

Theo kế hoạch, Dự án đầu tư xây dựng bãi đỗ xe - nhà để xe, cây xanh, vườn hoa khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan tại dải đất xen kẹt giữa tuyến Vành đai 1 và đường La Thành, đoạn Hoàng Cầu đến Láng Hạ sẽ hoàn thành trong năm 2027.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 2.900 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Các hạng mục đầu tư gồm có bãi đỗ xe - nhà để xe, trạm sạc, bể nước phòng cháy, chữa cháy ngầm, mái thu năng lượng, cây xanh, vườn hoa, đường nội bộ.

Khu vực triển khai dự án rộng khoảng 6.803m2 là phần đất xen kẹt hình thành sau quá trình giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.

Dãy nhà xen kẹt nằm bên phía bên trái đường Vành đai 1 hướng đi Xã Đàn. Ảnh Thạch Thảo

Dự án được triển khai nhằm hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị, khắc phục tình trạng sử dụng đất chưa hiệu quả tại khu vực dải đất xen kẹt giữa tuyến Vành đai 1 và đường La Thành đồng thời góp phần giải quyết tình trạng dừng, đỗ xe không đúng quy định, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.