UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản chỉ đạo về việc tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ.

Theo văn bản, UBND TP Hà Nội nhận được Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ về chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng thời xem xét đề xuất, báo cáo của Sở Tài chính.

Về việc này, UBND TP Hà Nội giao Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền làm rõ dấu hiệu hủy hoại tài sản công, lấn chiếm đất công và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại cơ sở nhà, đất số 23 Tông Đản, phường Hoàn Kiếm.

UBND TP Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Cơ sở nhà, đất số 23 Tông Đản, phường Hoàn Kiếm. Ảnh: Thành Huế

UBND TP yêu cầu hoàn thành việc này trong quý 4; định kỳ trước ngày 25 hàng tháng báo cáo kết quả gửi Sở Tài chính để tổng hợp. Những vấn đề còn vướng mắc gặp phải cần báo cáo UBND TP xem xét, giải quyết.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo Kết luận thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cơ quan thanh tra yêu cầu làm rõ việc khoảng 80m² đất tại số 23 Tông Đản (phường Hoàn Kiếm) do Bảo tàng Lịch sử quốc gia quản lý, sử dụng bị lấn chiếm.

Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu làm rõ việc để xảy ra lấn chiếm đất công, dấu hiệu hủy hoại tài sản công và quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa chỉ này.

Theo kết luận, cơ sở nhà, đất số 23 và 25 Tông Đản có tổng diện tích khoảng 9.500m², nằm trong khuôn viên Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, nay là Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Theo ghi nhận, đây là ngôi nhà riêng được xây dựng kiên cố trên khu đất rộng hơn 300m², trong đó khoảng 80m² được Thanh tra Chính phủ xác định thuộc Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Nhà phố này được thiết kế hiện đại, mặt ngoài đồng bộ, không có dấu hiệu của căn nhà cũ được sử dụng làm nơi ở cho cán bộ bảo tàng trước đây.

Ngôi nhà số 23 Tông Đản thuộc khuôn viên bảo tàng. Trước đây, hai nguyên Giám đốc Bảo tàng sử dụng làm nhà ở trong quá trình công tác là ông Đặng Xuân Thiều và ông Phạm Văn Hảo. Ông Đặng Xuân Thiều - Giám đốc đầu tiên của Bảo tàng ở nhà E2 diện tích khoảng 211m2, phía trong và ông Phạm Văn Hảo ở nhà E1 diện tích khoảng 80m2, phía ngoài.

Trong thời gian từ năm 1966-2007, cả hai gia đình đều ở tại đây.

Sau khi gia đình ông Hảo được UBND TP Hà Nội bố trí một căn nhà khác, phần nhà E1 rộng khoảng 80m² được trả lại cho bảo tàng. Việc bàn giao có sự chứng kiến của đại diện các sở, ngành, chính quyền và ông Đặng Quốc Thắng (con ông Đặng Xuân Thiều).

Tháng 1/2009, gia đình ông Thắng thuê người tháo dỡ phần nhà phụ và bức tường ngăn cách giữa phần nhà, đất đang sử dụng với khu vực đã được trả lại cho bảo tàng.

Sau đó, gia đình tiếp tục phá, thi công phần diện tích thuộc quyền quản lý, sử dụng của bảo tàng.

Cơ quan thanh tra đề nghị UBND TP Hà Nội giao Thanh tra TP Hà Nội cùng các cơ quan có thẩm quyền làm rõ dấu hiệu hủy hoại tài sản công, lấn chiếm đất công và việc cấp sổ đỏ xảy ra tại cơ sở nhà đất số 23 Tông Đản.