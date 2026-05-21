Sau thời gian tăng cường xử lý các vi phạm liên quan đến trật tự đô thị, tình trạng bán hàng rong, lấn chiếm vỉa hè tại các tuyến phố trung tâm Hà Nội giảm dần.

Tuy nhiên, bên cạnh việc chấp hành nghiêm chỉnh, một số nơi lại xảy ra tình trạng đối phó. Tại phố Đinh Lễ, các hàng nước nhanh chóng tận dụng phần bậc thềm của các tòa nhà để làm nơi bày bán hàng hóa.

Buổi sáng, trong khu vực ngõ Tạm Thương, chợ cóc vẫn hoạt động sôi nổi. Càng đi sâu vào bên trong, các sạp hàng cùng thau chậu được bày ra trong ngõ càng nhiều.

Một sạp hàng trên đường Nguyễn Văn Tố sau khi rút khỏi vỉa hè thì lại "thò" ra trong ngõ đi lại của khu dân cư. Chủ sạp bắc giá, kệ để xếp hàng hóa khiến lối đi lại bị thu hẹp.

Sâu trong một ngõ nhỏ khác, quần áo, hàng hóa được giăng mắc khắp nơi.

Một quầy đồ uống trên phố Ngọc Hà chuyển khỏi khu vực vỉa hè nhưng lại được chuyển vào trong ngõ với ghế nhựa đầy đủ.

Một số hàng ăn tại khu vực phố cổ chuyển bếp nấu vào lối đi lại của khu dân cư rồi cho khách ngồi ăn ngay tại vỉa hè của các cửa hàng bên cạnh.

Tình trạng bày bàn ghế trong ngõ diễn ra tại nhiều nơi. Thậm chí ghế ngồi được xếp gọn khi nào có khách mới bày ra.

Một hàng bún chả trên phố Đội Cấn cũng lấn chiếm lối đi lại trong ngõ để bày bàn ghế và quầy bán hàng dù quán ăn này có mặt bằng ngay cạnh đó.

Người đàn ông này cũng bày một kệ hàng ở phần vỉa hè rồi ngồi chờ khách bên trong lối đi lại để tránh lực lượng chức năng. Khi có khách đi qua, anh này sẽ ra chào hàng rồi buôn bán như bình thường.