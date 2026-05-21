UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Nghị quyết của HĐND TP quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và các lĩnh vực liên quan trên địa bàn.

Dự thảo được xây dựng trên cơ sở Luật Thủ đô năm 2026 và các quy định hiện hành về xử lý vi phạm hành chính.

Đáng chú ý, Hà Nội đề xuất áp dụng mức phạt cao hơn nhưng không quá 2 lần mức phạt chung của Chính phủ đối với 47 hành vi vi phạm.

Lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh dịch vụ ăn uống có thể bị phạt từ 4-6 triệu đồng.

Theo dự thảo, các hành vi vi phạm được chia thành hai nhóm:

Với nhóm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, mức phạt được đề xuất tăng từ 1,5-2 lần so với quy định hiện hành.

Các hành vi vi phạm về cư trú như tẩy xóa, sửa chữa hồ sơ cư trú; mua bán, cho thuê xác nhận thông tin cư trú; không thực hiện đúng quy định về đăng ký tạm trú... có thể bị phạt từ 3-6 triệu đồng.

Cơ sở kinh doanh lưu trú không thực hiện thông báo lưu trú theo quy định bị đề xuất phạt từ 4,5-18 triệu đồng tùy mức độ vi phạm.

Người nước ngoài đi lại trên lãnh thổ Việt Nam mà không mang theo hộ chiếu có thể bị phạt từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng (gấp đôi mức phạt hiện hành).

Đối với hoạt động kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh, trật tự nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện, mức phạt được đề xuất từ 15-30 triệu đồng.

Ở nhóm giao thông đường bộ và trật tự đô thị, nhiều hành vi bị đề xuất tăng gấp đôi mức phạt hiện nay.

Theo đó, hành vi dừng, đỗ xe trái phép trên phần đường xe chạy; đỗ xe không sát mép đường, hè phố; đỗ xe trên dải phân cách hoặc nơi có biển cấm dừng, cấm đỗ sẽ bị phạt từ 1,2-2 triệu đồng.

Hành vi sử dụng trái phép lòng đường, hè phố để họp chợ, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bày bán hàng hóa hoặc sửa chữa phương tiện bị đề xuất phạt từ 4-6 triệu đồng.

Người có hành vi lôi kéo bùn đất, cát, phế thải ra đường gây mất an toàn giao thông và vệ sinh môi trường bị phạt từ 4-8 triệu đồng.

Đặc biệt, hành vi đổ rác, phế thải trái phép trên đường phố bị đề xuất xử phạt rất nặng, từ 20-30 triệu đồng.

Dự thảo cũng đề xuất phạt từ 2-4 triệu đồng với hành vi đón, trả khách không đúng nơi quy định hoặc tại nơi cấm dừng, đỗ.

Đối với xe chở hàng vượt trọng tải cho phép, mức phạt được áp dụng theo hướng lũy tiến theo tỷ lệ vi phạm. Trường hợp vượt tải trên 150% có thể bị phạt tới 24 triệu đồng.

Theo dự thảo, mức phạt đối với tổ chức sẽ bằng 2 lần mức phạt áp dụng với cá nhân cho cùng hành vi vi phạm.

Việc Hà Nội đề xuất tăng mạnh mức xử phạt đối với nhiều hành vi vi phạm trật tự đô thị cho thấy quyết tâm siết kỷ cương, đặc biệt với tình trạng lấn chiếm vỉa hè, đổ phế thải và vi phạm giao thông diễn ra phổ biến thời gian qua.

Nếu được HĐND TP thông qua, nghị quyết dự kiến có hiệu lực ngay trong năm 2026.