Theo UBND TP Hà Nội, dự án dự kiến xây dựng các hạng mục hạ tầng gồm: Sân đường, vỉa hè, quảng trường, tường kè chắn bồn cây, đường dạo ven sông, hệ thống bậc cấp – bậc ngồi, ram dốc, bó vỉa, bồn cây, bãi đỗ xe, sân thể thao, sân chơi, đường dành cho người đi bộ dọc sông Tô Lịch.

Diện tích sử dụng đất của dự án gần 738.000 m². Công trình được xây dựng dọc theo sông Tô Lịch, đi qua các phường: Ngọc Hà, Nghĩa Đô, Láng, Giảng Võ, Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân, Đống Đa, Khương Đình, Định Công, Thanh Liệt, Hoàng Liệt.

Dự kiến công viên đi qua 12 phường. Ảnh: Thạch Thảo

Ngoài ra, dự án còn có các hạng mục công trình kiến trúc gồm công trình dịch vụ, công trình điểm nhấn và công trình phụ trợ; đồng thời xây dựng hệ thống cây xanh cùng các trang thiết bị, tiện ích khác.

UBND TP Hà Nội cho biết sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án là hơn 4.665 tỷ đồng. Thành phố đề xuất áp dụng loại hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất. Theo đó, diện tích đất dự kiến để thanh toán khoảng 94ha tại xã Phúc Thịnh, trong đó có 47,6ha đất thương phẩm (gồm 36,9 ha đất ở và 10,7ha đất thương mại dịch vụ).

Thời gian thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên hai bên sông Tô Lịch dự kiến từ quý 3/2025 đến quý 3/2027.

Tại kỳ họp thứ 26 sắp tới, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét nội dung này. Dự kiến, dự án sẽ được khởi công vào dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2025).