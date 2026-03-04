Dài khoảng 3,8 km, rộng 10,5 m mỗi chiều, đường Láng kéo dài từ Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở, chạy dọc bờ sông Tô Lịch và đi qua nhiều khu dân cư đông đúc của Hà Nội.

Điểm đầu của đường Láng giao với đường Cầu Giấy, đây cũng là điểm cuối của đường vành đai 2 trên cao đoạn qua Bưởi. Tại nút giao thông này còn có tuyến đường sắt trên cao chạy qua, hiện đã đi vào vận hành.

Đây là tuyến giao thông trọng điểm tại thủ đô nhưng đồng thời cũng là một trong những điểm đen về ùn tắc giao thông. Mới đây, Sở Xây dựng đưa ra kế hoạch dự kiến chi hơn 21.377 tỷ đồng để cải tạo, mở rộng tuyến đường này.

Đây là tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông, đặc biệt tại các đoạn gần nút giao với một số tuyến phố như Láng Hạ, Trần Duy Hưng…

Dọc tuyến tập trung hàng loạt nút giao quan trọng như Láng – Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Lê Văn Lương, Yên Lãng, Nguyễn Trãi… Vì vậy, việc lưu thông qua đây luôn là nỗi ám ảnh với nhiều tài xế ô tô và người đi xe máy.

Chạy dọc theo dòng sông Tô Lịch, đường Láng một bên giáp sông, bên kia là khu dân cư đông đúc với hoạt động kinh doanh sôi động. Theo phương án 1, tuyến đường dưới thấp sẽ được mở rộng từ 21m lên 53,5m, trong khi tuyến trên cao có mặt cắt ngang khoảng 19m.

Như vậy, nếu dự án được triển khai, hàng nghìn hộ dân dọc đường Láng sẽ nằm trong diện giải phóng mặt bằng. Theo chị Nguyễn Hoài, căn nhà mặt tiền trên đường Láng của gia đình chị có bề ngang khoảng 4,5m, hiện cho thuê với giá 18 triệu đồng/tháng để kinh doanh.

“Căn nhà của tôi được định giá khoảng 300 triệu đồng/m² nếu bán, nhưng gia đình chưa có nhu cầu nên vẫn giữ lại. Nếu phải giải phóng mặt bằng, tôi hy vọng sẽ được đền bù thỏa đáng”, chị nói.

Chị Hoài cho biết thêm, đường Láng vốn là điểm nóng ùn tắc giao thông, đặc biệt vào giờ tan tầm hoặc những ngày mưa. Chị ủng hộ việc mở rộng và cải tạo tuyến đường này.

Vỉa hè đường Láng nhỏ hẹp, phần lớn bị các hộ kinh doanh tận dụng làm nơi để xe máy, khiến diện tích dành cho người đi bộ còn lại rất ít.

Song song với tuyến đường chính, đường dành cho xe đạp và người đi bộ ngay cạnh bờ sông đã được hoàn thiện từ lâu, tuy nhiên thường xuyên vắng bóng người qua lại.

Vị trí đường Láng sẽ được đầu tư mở rộng. Ảnh: Google Maps

Sở Xây dựng đã báo cáo UBND TP Hà Nội phương án cải tạo, mở rộng tuyến đường Vành đai 2 trên cao và dưới thấp, đoạn từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy. Dự án được nghiên cứu với 2 phương án chính. Theo đó trên cơ sở phân tích, Sở Xây dựng đề xuất lựa chọn phương án xây cầu cạn là tối ưu để triển khai đầu tư. Đồng thời, Sở kiến nghị trước mắt thực hiện dự án theo hình thức đầu tư công từ ngân sách thành phố nhằm đẩy nhanh tiến độ, sau đó có thể nghiên cứu chuyển đổi sang hình thức PPP (đối tác công - tư) để đa dạng nguồn vốn. Cụ thể, xây dựng cầu cạn có tim trùng với tim đường dưới thấp theo quy hoạch, với mặt cắt ngang khoảng 53,5m cho đường dưới thấp và 19m cho đường trên cao. Phương án này được đánh giá có nhiều ưu điểm như bảo đảm đồng bộ quy hoạch, thuận lợi kết nối giao thông, phù hợp năng lực thi công trong nước và chi phí đầu tư thấp hơn.