Theo Chỉ thị số 17 vừa được Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng ban hành, để hoàn thành mục tiêu GRDP cả năm 2026 đạt từ 11% trở lên, Hà Nội xây dựng kịch bản tăng trưởng 13,44% cho 6 tháng cuối năm và giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương. Cụ thể, Hà Nội đặt mục tiêu GRDP quý 3 tăng 12,54% và quý 4 tăng 14,26%.

Để đạt mục tiêu này, Hà Nội yêu cầu đổi mới phương thức điều hành theo hướng quản trị bằng mục tiêu, điều hành bằng số liệu, đánh giá bằng kết quả. Mỗi nhiệm vụ được lượng hóa thành chỉ tiêu cụ thể, xác định rõ đơn vị chủ trì, thời hạn hoàn thành và kết quả đầu ra.

Một góc Hà Nội nhìn từ trên cao. Ảnh: Hoàng Hà

Hà Nội thực hiện nguyên tắc "một việc - một đầu mối - một người chịu trách nhiệm - một thời hạn hoàn thành - một kết quả cụ thể", yêu cầu người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.

Nói về chỉ tiêu Hà Nội đặt ra trong 6 tháng cuối năm tại phiên thảo luận tổ của HĐND TP mới đây, ông Vũ Đại Thắng cho biết việc này "đã được tính toán" dựa trên cơ sở số liệu thống kê, có sự phối hợp của các viện nghiên cứu và cơ quan chuyên môn nên "hoàn toàn có cơ sở để thực hiện".

Hàng loạt dự án thương mại, logistics được giao triển khai

Hà Nội giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đặc biệt, thành phố nêu rõ từng nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm nay.

Trong đó, Sở Xây dựng được giao hoàn thành 4 quy hoạch chuyên ngành trong năm 2026 gồm: điều chỉnh Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2045 và tầm nhìn đến năm 2065; quy hoạch cao độ nền và thoát nước; quy hoạch chung không gian ngầm đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065; quy hoạch cấp nước.

Thành phố đặt mục tiêu sẽ khởi công 8 dự án cải tạo xây dựng lại chung cư: các khu tập thể Giảng Võ, Ngọc Khánh, Thành Công - phường Giảng Võ; khu tập thể 3 tầng - phường Hà Đông; nhà chung cư 23 Hàng Tre, 162 Trần Quang Khải – phường Hoàn Kiếm; nhà chung cư 15C Trần Khánh Dư - phường Cửa Nam; khu tập thể Trương Định (nhà A, B, C, D, E, H1, H2, H3, H4, H5); khu dân cư lân cận - phường Tương Mai và khu tập thể Thanh Xuân Bắc – phường Thanh Xuân.

Hà Nội sẽ khởi công 8 dự án cải tạo xây dựng lại chung cư. Ảnh: Thế Bằng

Các dự án đường sắt đô thị đã khởi công năm 2025 được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công: tuyến đường sắt đô thị số 5, Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc (khoảng 39,6km); tuyến đường sắt số 2 đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo (khoảng 10,84km).

Hà Nội cũng sẽ tập trung hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư 5 tuyến đường sắt đô thị vừa mới khởi công trong năm 2026 gồm: Tuyến số 1, Tuyến số 2, Tuyến số 8, Tuyến số 10, Tuyến số 14.

Sở Xây dựng được giao phối hợp với Bộ Xây dựng hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội thông qua trong năm 2026, làm cơ sở triển khai thực hiện. Hà Nội đặt mục tiêu khởi công Vành đai 5 trong quý 4 năm nay.

Trong lĩnh vực hạ tầng thương mại và logistics, Hà Nội đẩy nhanh tiến độ 6 dự án trọng điểm: chợ đầu mối quốc tế nông sản Phù Đổng, chợ Quang Minh, chợ Quốc Oai, outlet Phúc Thịnh, cảng cạn ICD Mỹ Đình, cảng cạn ICD Cổ Bi.

Hà Nội xác định vị trí 2 trung tâm logistics cấp thành phố tại Sóc Sơn và Phú Xuyên, đồng thời huy động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư hạ tầng logistics theo quy hoạch.