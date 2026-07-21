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Ngày 20/7, ghi nhận trên công trường dự án cải tạo kênh La Khê (Hà Nội), nhiều công nhân, máy móc hạng nặng đang hối hả thi công.

Nhiều mũi thi công được triển khai đồng loạt như nạo vét lòng kênh, xây dựng bờ kè… Tại khu vực Cầu Am, công nhân đang hàn sắt để chuẩn bị đổ bê tông bờ kè.

Còn tại đoạn thi công trên đường Ngô Quyền, máy móc hạng nặng đang nạo vét ở lòng kênh và ghép ván khuôn chuẩn bị đổ bê tông.

Phía trên, công nhân và xe lu liên tục làm việc để hoàn trả mặt đường.

Một số đoạn đáy kênh đã được đổ bê tông, trong khi đó, các đoạn khác đang được tích cực nạo vét.

Dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây TP Hà Nội được khởi công vào cuối năm 2015 với tổng mức đầu tư hơn 4.700 tỷ đồng. Đây là một trong những công trình trọng điểm của Thủ đô với 2 hạng mục chính bao gồm cụm công trình đầu mối trạm bơm tiêu Yên Nghĩa và cứng hóa kênh La Khê.

Hạng mục xây dựng cụm công trình đầu mối Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa đã hoàn thành và đưa vào vận hành từ năm 2020. Tuy nhiên, do tuyến kênh La Khê chưa được khơi thông đồng bộ nên công suất thiết kế của trạm bơm vẫn chưa thể phát huy tối đa.

Việc hoàn thiện kênh La Khê có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi đây là tuyến dẫn nước chính phục vụ hoạt động của trạm bơm.

Khi toàn tuyến được đưa vào khai thác, dòng chảy sẽ được lưu thông đồng bộ, góp phần nâng cao năng lực tiêu úng, giảm nguy cơ ngập lụt cho nhiều khu vực khi xảy ra mưa lớn.