Cầm trên tay những chiếc bao bì thuốc bảo vệ thực vật, ông Nguyễn Văn Thường nói: "Trên tay tôi là vỏ bao các loại thuốc bảo vệ thực vật mà người dân sau khi sử dụng đã để lại tại hiện trường. Đây là hình ảnh khiến tôi rất trăn trở".

Đại biểu cho biết thực tế hiện nay vẫn tồn tại tình trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng quy định, không bảo đảm thời gian cách ly tại các vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Theo ông, điều này cho thấy công tác quản lý, giám sát ở cơ sở vẫn còn nhiều lỗ hổng.

Đại biểu Nguyễn Văn Thường mang theo vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật vào hội trường, truy trách nhiệm liên quan tới quản lý an toàn thực phẩm trong sản xuất nông nghiệp

Từ thực tế đó, ông Thường đề nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp khắc phục, đồng thời cho biết khi nào tình trạng này có thể chấm dứt để người dân không còn lo ngại về vấn đề thuốc bảo vệ thực vật.

Đại biểu cũng nhắc lại nội dung đã chất vấn tại kỳ họp giữa năm 2025 liên quan đến tình trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật chưa đúng quy định trên địa bàn phường Phúc Lợi. Dù vấn đề đã được chỉ ra và yêu cầu khắc phục nhưng sau hơn một năm, vi phạm vẫn tiếp diễn.

Ông Thường đề nghị Chủ tịch UBND phường Phúc Lợi cho biết sau phiên chất vấn năm 2025, địa phương đã ban hành bao nhiêu văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch ra sao, tổ chức kiểm tra bao nhiêu cơ sở sản xuất và phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm như thế nào?

Đại biểu cũng đặt câu hỏi vì sao những tồn tại đã được cảnh báo từ kỳ họp năm 2025 vẫn chưa được xử lý dứt điểm, trách nhiệm của chính quyền địa phương đến đâu và khi nào tình trạng này sẽ chấm dứt?

Trả lời chất vấn, Chủ tịch UBND phường Phúc Lợi Nguyễn Thị Thanh Hằng cho biết địa phương tiếp thu ý kiến của đại biểu và nhận thấy trách nhiệm của phường trong công tác quản lý địa bàn.

Theo bà Hằng, hiện trên địa bàn phường chỉ còn một phần nhỏ diện tích đất nông nghiệp với khoảng 30 hộ trồng rau trên đất của gia đình, chủ yếu phục vụ nhu cầu "tự sản, tự tiêu", không có vùng sản xuất rau tập trung quy mô lớn.

Từ năm 2025 đến hết 6 tháng đầu năm nay, phường đã ban hành 10 thông báo, thực hiện 12 bài tuyên truyền và 9 văn bản hướng dẫn, đồng thời phối hợp với Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật hướng dẫn người dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định. Đối với khoảng 30 hộ đang sản xuất nông nghiệp, phường đã gặp gỡ, hướng dẫn trực tiếp quy trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phổ biến danh mục thuốc được phép sử dụng và yêu cầu không dùng các loại thuốc ngoài danh mục.

Tuy nhiên, trước những phản ánh và hình ảnh đại biểu nêu tại phiên chất vấn, bà Hằng cho biết phường nghiêm túc tiếp thu, xác định đây là vấn đề cần tập trung xử lý trong thời gian tới. Địa phương sẽ tăng cường kiểm tra, quản lý và xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm hạn chế tình trạng tái diễn.

Hà Nội sẽ siết quản lý thuốc bảo vệ thực vật

Trả lời chất vấn về vấn đề này, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Thanh Nam cho biết Sở thường xuyên phối hợp với các địa phương kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh và nguồn cung cấp.

Qua thực tế kiểm tra, ông Nam cho hay vẫn còn những tồn tại trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Thanh Nam

Theo ông Nam, Sở đang xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Hiện, các vùng sản xuất an toàn và cơ sở đủ điều kiện đã được cấp mã số vùng trồng, nhưng mới áp dụng đối với các vùng có diện tích lớn.

Thành phố sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ đến từng vùng sản xuất nhỏ lẻ, gắn với mã QR. Người dân phải cập nhật quá trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phục vụ truy xuất nguồn gốc và công tác quản lý.

Việc kết nối cơ sở dữ liệu dùng chung sẽ hoàn thành trong năm 2027.

Tại kỳ họp thứ 5, HĐND TP Hà Nội dành trọn phiên sáng 15/7 để chất vấn và trả lời chất vấn 2 nhóm vấn đề, gồm: tái chất vấn về an toàn thực phẩm gắn với việc triển khai bữa ăn bán trú cho học sinh sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; việc giải quyết các điểm nghẽn về úng ngập đô thị trên địa bàn thành phố.