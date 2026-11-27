Sau khi cáo buộc tổ công tác CSGT nhận tiền của người vi phạm nhưng không đưa ra được bằng chứng, một người đàn ông ở Hà Nội liên tục đe dọa, ép một đại úy CSGT phải đưa 180 triệu đồng.

Ngày 27/11, Phòng Cảnh sát hình sự (CATP Hà Nội) cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với T.X.N. (SN 1972, trú tại xã Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: ANTĐ

Theo điều tra ban đầu, ngày 16/11, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 15 (Phòng CSGT, CATP Hà Nội), gồm Đại úy Đặng Văn Hải (Tổ trưởng), Đại úy Nguyễn Anh Tuấn (Tổ viên) và Đại úy Nguyễn Như Khánh (cán bộ Công an xã Vĩnh Thanh được tăng cường), thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông và nồng độ cồn trên tuyến Quốc lộ 3 cùng các tuyến đường liên tỉnh, liên xã, liên thôn thuộc địa bàn xã Sóc Sơn và Vĩnh Thanh.

Khoảng 20h30 cùng ngày, tại khu vực gần cổng Trường THPT Lạc Long Quân (xã Sóc Sơn), tổ công tác dừng xe máy mang BKS 29S6-814... do anh N.V.S. (SN 1986, trú tại xã Đa Phúc, Hà Nội) điều khiển, đang lưu thông trên đường Phù Đồng, để kiểm tra.

Qua kiểm tra tốc độ và nồng độ cồn, lực lượng chức năng xác định anh S. không vi phạm nên cho người này tiếp tục tham gia giao thông.

Tuy nhiên, khoảng 21h cùng ngày, T.X.N. đi xe đạp đến khu vực chốt kiểm soát, dùng lời lẽ đe dọa, cáo buộc tổ công tác nhận tiền của người vi phạm dù không đưa ra được bằng chứng. Sau đó, đối tượng yêu cầu tổ công tác đưa 180 triệu đồng mới bỏ qua sự việc.

Những ngày tiếp theo, N. liên tục tìm đến chốt kiểm soát, cho rằng đã làm đơn tố giác hành vi của các cán bộ CSGT. Hành vi này gây ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng chức năng.

Trước tình hình trên, Đại úy Đặng Văn Hải đã báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị. Sau đó, Chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 15 báo cáo Ban Chỉ huy Phòng CSGT, đồng thời chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự để xác minh, giải quyết vụ việc.

Đến tối 25/11, tại đường Núi Đôi, xã Sóc Sơn, khi T.X.N. hẹn gặp Đại úy Hải để nhận trước 80 triệu đồng, tổ công tác Đội Trọng án (Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội) đã bắt quả tang, đưa đối tượng về trụ sở làm việc.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.