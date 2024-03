Ngày 11/3, Công an quận Hải An, Hải Phòng cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với bị can Phạm Thành Dương về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Các quyết định trên được VKSND quận Hải An phê chuẩn.

Đối tượng Phạm Thành Dương tại Công an quận Hải An.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an quận Hải An, Hải Phòng phát hiện Phạm Thành Dương (SN 1986, đường Đà Nẵng, phường Đông Hải 1, quận Hải An) là đối tượng thường xuyên tham gia các hội nhóm trên các trang mạng xã hội như “tránh chốt áo vàng Hải Phòng", "Lục Vân Tiên" để đăng tải bài viết, hình ảnh hướng dẫn các thành viên trong nhóm đối phó với lực lượng Công an, nhất là lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT).

Ngoài ra, Dương thường xuyên có mặt tại các địa điểm làm nhiệm vụ của lực lượng CSGT để ghi hình, gây khó khăn cho các lực lượng làm nhiệm vụ.

Nghiêm trọng hơn, Dương đã có hành vi đe dọa cán bộ CSGT, đòi tiền 'bồi dưỡng', nếu không sẽ tố cáo việc giải quyết không đúng quy trình của lực lượng CSGT.

"Thời gian gần đây, trên địa bàn TP xuất hiện một vài đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ, công khai hoặc lén lút thu thập thông tin, hình ảnh một cách không đầy đủ, thiếu chính xác, thậm chí cố tình bóp méo, làm sai lệch thông tin về quá trình tiếp nhận, hướng dẫn, xử lý, giải quyết các thủ tục hành chính của cán bộ ở các cấp, các ngành; đặc biệt là những sai sót trong quy trình công tác của cán bộ Công an làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông để đăng tải trên các trang mạng xã hội hoặc tìm cách liên hệ với cán bộ, dùng các thông tin, hình ảnh nêu trên để đe dọa viết đơn tố cáo nhằm mục đích cưỡng đoạt tài sản", đại diện Công an quận Hải An thông tin.