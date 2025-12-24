Theo đó, bà Bạch Liên Hương, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội, được điều động đến nhận công tác tại HĐND TP Hà Nội.

Ông Phạm Tuấn Long, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam, được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Lãnh đạo TP Hà Nội trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các cán bộ. Ảnh: HNP

Ông Lê Thanh Nam, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội, được điều động đến nhận công tác tại Đảng ủy, HĐND phường Ngọc Hà nhằm tăng cường cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn cho cơ sở.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng đã ký quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thiết, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ứng Hòa, đến nhận công tác tại Văn phòng UBND TP Hà Nội, giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Hà Nội ký quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, đến nhận công tác tại Sở Y tế TP Hà Nội, giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế TP Hà Nội, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.