Theo quyết định của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Nguyễn Trọng Diện, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, có thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Ông Nguyễn Trọng Diện, SN 17/10/1974, là Tiến sĩ Y khoa, được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh năm 2018.

Việc công bố quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện diễn ra sáng ngày 24/12.

Tân Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Trước đó, bà Trần Thị Nhị Hà là Giám đốc Sở Y tế Hà Nội. Tháng 3/2024, bà Hà được điều động, nhận nhiệm vụ Phó trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội. Hiện bà Hà là Phó chủ nhiệm Ủy ban Giám sát và Dân nguyện của Quốc hội.

Sau đó, ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, được giao phụ trách, điều hành Sở Y tế TP Hà Nội cho đến nay.