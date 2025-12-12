Bộ Nội vụ vừa giải đáp thắc mắc về trường hợp cán bộ không chuyên trách cấp xã đang nuôi con nhỏ, nếu xin nghỉ việc trước ngày 31/5/2026 thì có được hưởng chế độ tinh giản biên chế theo Nghị định số 154 hay không?

Ảnh minh họa: BHXH

Cụ thể, bà H.T.H. là cán bộ không chuyên trách cấp xã, đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên không thuộc diện tinh giản khi địa phương triển khai mô hình chính quyền 2 cấp. Bà băn khoăn nếu tiếp tục công tác đến tháng 5/2026 mới xin nghỉ thì có được hưởng chế độ tinh giản biên chế theo Nghị định số 154 của Chính phủ nữa không.

Về trường hợp này, Bộ Nội vụ cho biết: theo khoản 4 Điều 2 Nghị định số 154, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nghỉ ngay khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (từ ngày 1/7/2025) sẽ thuộc đối tượng tinh giản biên chế.

Tuy nhiên, Kết luận số 163-KL/TW và Công văn số 12/CV-BCĐ thống nhất kéo dài việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đến trước ngày 31/5/2026. Vì vậy, trường hợp nghỉ việc trong giai đoạn từ khi áp dụng mô hình 2 cấp đến trước ngày 31/5/2026 và được cấp có thẩm quyền quyết định cho nghỉ sẽ thuộc đối tượng tinh giản biên chế theo Điều 9 Nghị định 154.

Như vậy, nếu bà H. xin nghỉ và được phê duyệt trước ngày 31/5/2026, bà sẽ được hưởng chế độ tinh giản biên chế theo quy định.