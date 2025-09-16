Mới đây UBND TP Hà Nội đã chấp thuận danh mục các công trình xây dựng, dự án đầu tư dự kiến khởi công dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954-10/10/2025).

Trong 8 dự án được khởi công dịp này, đáng chú ý có dự án đầu tư xây dựng công viên hai bên sông Tô Lịch. Trước đó vào ngày 9/9, Hà Nội chính thức dẫn nước từ Hồ Tây để “hồi sinh” sông Tô Lịch qua tuyến ống riêng.

Như vậy sau khi xử lý nguồn nước thải, bổ cập nước từ Hồ Tây, Hà Nội tiếp tục chỉnh trang cảnh quan 2 bên bờ sông, trong đó có việc xây dựng công viên. Điều này nhận được sự quan tâm của dư luận.

Tuy nhiên, hiện dự án đầu tư xây dựng công viên hai bên sông Tô Lịch vẫn chưa được công bố. Được biết, trong tháng 9, HĐND TP Hà Nội sẽ họp cho ý kiến về dự án này.

Trao đổi với P.V VietNamNet, Tiến sĩ, kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Phó chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam cho rằng, việc cải tạo cảnh quan hai bờ sông Tô Lịch đã nhiều lần được TP Hà Nội đề cập.

Hà Nội sẽ xây dựng công viên hai bên bờ sông Tô Lịch. Ảnh: Thạch Thảo

Ngay từ năm 2000 - 2001, Hà Nội đã có dự án cải tạo, chỉnh trang sông Tô Lịch nhưng khi đó gặp vướng mắc vì liên quan đến địa phận tỉnh Hà Tây (cũ), nên chưa thể triển khai.

Kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm cho rằng, việc Hà Nội chuẩn bị triển khai dự án công viên dọc sông Tô Lịch là tín hiệu đáng mừng, song cơ quan chức năng cần nghiên cứu thiết kế đô thị hai bên bờ. Đồng thời, thành phố nên tham khảo dự án mà phía Nhật Bản từng lập cho Hà Nội. Theo đó, phía Nhật đề xuất xây dựng các khu vườn mang dấu ấn triều Nguyễn, triều Lê…

“Hà Nội nên có nghiên cứu mới, nhưng cần kế thừa kinh nghiệm từ các dự án trước đây. Theo đó, nghiên cứu mới phải gắn với bài học lịch sử, thừa kế kinh nghiệm quá khứ. Đặc biệt, sông Tô Lịch chỉ là một phần của Thủ đô, mà Hà Nội có lịch sử hơn 1.000 năm, không nên dồn toàn bộ ký ức vào không gian hai bên bờ sông này”, kiến trúc sử Đào Ngọc Nghiêm nhấn mạnh.

Vì thế, việc cải tạo cảnh quan hai bờ sông Tô Lịch theo ông Nghiêm phải đảm bảo nâng cao chất lượng sống cho cư dân hai bên bờ. Và cần lựa chọn những khu vực có ý nghĩa để xây dựng vườn cảnh, chứ không thể dồn toàn bộ giá trị di sản của Hà Nội vào đây.

Việc lựa chọn phương án triển khai cần có sự đồng thuận của người dân, bởi đây là không gian mang tính cảnh quan và truyền thống tiêu biểu của cả Hà Nội, không nên áp đặt.

“Cải tạo cảnh quan phải gắn liền với an toàn, nâng cao chất lượng sống của người dân. Sông Tô Lịch chỉ là một trong nhiều cảnh quan của Thủ đô, vì vậy việc cải tạo cần lựa chọn hướng đi hợp lý”, kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm bày tỏ.

Sông Tô Lịch dài hơn 13km nhiều năm qua đối diện với tình trạng ô nhiễm nặng nề. Mới đây Hà Nội đã lắp đường ống bổ cập nước hồ Tây cho sông này. Cùng với đó, nước thải sinh hoạt được thu gom và lọc tại nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, trước khi xả ra sông, đem lại hy vọng "hồi sinh" cảnh quan thơ mộng của dòng sông Tô Lịch.